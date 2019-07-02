Hyundai расширила действие программы «Кредитные каникулы»

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила о расширении финансового предложения «Кредитные каникулы! 3 месяца в подарок», действующего в рамках программы «Старт». С 1 июля 2019 года «Кредитные каникулы» будут распространяться почти на весь модельный ряд Hyundai и включать такие автомобили, как Solaris, Creta, Sonata, Tucson, Santa Fe, сообщает пресс-служба корейской марки.

Теперь при покупке перечисленных моделей Hyundai по программе «Старт» клиентам доступна опция «Кредитные каникулы без выплат на 3 месяца в подарок». Согласно условиям финансового предложения, выплаты начинаются только через 3 месяца. Срок действия кредита – 36 месяцев, обратный отсчет по программе начинается с первого дня.

Как отмечается, программа «Кредитные каникулы» позволяет не вносить ежемесячные платежи по кредиту в течение первых трех месяцев с момента заключения кредитного договора без смещения графика платежей и при этом пользоваться новым автомобилем Hyundai.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году компания «Хендэ Мотор СНГ» планирует развивать финансовые продукты с минимальным размером ежемесячного платежа и довести показатель кредитных продаж до 60%. В прошлом году доля продаж в кредит составляла более 50%, из них на программы Hyundai Finance приходится 32%. В 2018 году более 12 тыс. кредитов были выданы по программе «Старт». В рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» более 13 тыс. автомобилей нашли своих владельцев.

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