Грузовые автомобили Mercedes-Benz доступны в лизинг на специальных условиях

Компании «Сбербанк Лизинг» и «Даймлер КАМАЗ Рус» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию грузовых автомобилей марки Mercedes-Benz в лизинг.

В рамках программы клиенты «Сбербанк Лизинга» могут приобрести грузовые автомобили Mercedes-Benz в лизинг на специальных условиях – с минимальным авансом 10% и специальным страховым тарифом КАСКО от 1,85% со сроком договора лизинга от 12 до 48 месяцев. Подать заявку могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели по всей территории России, сообщает пресс-служба «Сбербанк Лизинга». Если клиент желает воспользоваться экспресс-продуктом, то получить одобрение по сделке можно уже в день обращения.

Как отмечается, направление лизинга грузового автотранспорта традиционно является одним из приоритетных для «Сбербанк Лизинга» и пользуется спросом у клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса. Так, с начала 2019 года в рамках экспресс-продуктов количество переданных клиентам грузовых автомобилей в «Сбербанк Лизинге» увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, «Даймлер КАМАЗ Рус» является генеральным импортером грузовой и специальной техники Mercedes-Benz, грузовиков Fuso, автобусов Mercedes-Benz и Setra в России, а также официальным производителем грузовой и специальной техники Mercedes-Benz и грузовиков Fuso в России.