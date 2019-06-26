Правительство направит 10 млрд рублей на программы льготного автокредитования и льготного автолизинга

Глава правительства Дмитрий Медведев поддержал инициативу Минпромторга о продлении действия программ льготных покупок автомобилей и распорядился выделить на них 10 млрд рублей: 6 млрд рублей на льготное автокредитование и 4 млрд – на льготный автолизинг, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Как отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», а также лизинг легковых и грузовых автомобилей пользуются повышенным спросом. В текущем году на эти меры господдержки ранее уже было выделено 10,4 млрд рублей, что позволило простимулировать продажу более 63 тыс. автомобилей в самых востребованных ценовых сегментах. На прошлой неделе бюджет данных программ был полностью выбран.

В связи с этим глава Минпромторга предложил возобновить работу этих программ с 1 июля текущего года. По его словам, благодаря дополнительному финансированию удастся простимулировать продажу более 75 тысяч автомобилей на льготных условиях, и бизнес также сможет на льготных условиях получить автомобили по лизингу.

Как заявила агентству «АВТОСТАТ» заместитель начальника управления розничных продаж АО «ТАТСОЦБАНК» Дина Бредихина, запущенная в этом году госпрограмма позволила нарастить кредитный портфель в рамках автокредитования, сфокусироваться на поддержке социально приоритетных слоев населения при приобретении автомобилей наиболее массового сегмента в кредит еще выгоднее. «Досрочное завершение льготных госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» сократило спрос на автокредиты, снизило количество кредитных заявок в наш банк приблизительно на 20%», – рассказала она.

В свою очередь, в пресс-службе ВТБ отмечают, что после завершения госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль» в мае нынешнего года средняя сумма автокредита увеличилась примерно на 10%, что является закономерным, так как ранее часть стоимости автомобиля в таком размере субсидировалось государством. Также в ВТБ фиксируют снижение доли автомобилей стоимостью до 1 млн рублей примерно на 10% после завершения госпрограммы.

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