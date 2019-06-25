Почему в России стали меньше покупать автомобили?

По данным Росстата среднемесячная номинальная начисленная заработная плата россиян увеличивается каждый месяц: если в январе 2019 она составляла 42,3 тыс. руб., то уже в мае выросла до 48,5 тыс. руб. В то же время автомобильный рынок в апреле-мае показал падение на 2,7 – 6,7%. С чем связано изменение потребительского поведения россиян? Почему они все больше экономят на повседневных расходах? На что тратят свободные деньги?

На эти и другие вопросы готова ответить Светлана Боброва, руководитель потребительских исследований, Nielsen Россия. В рамках форума «FinAuto – 2019», который пройдет в Москве 23 июля 2019 года, Светлана выступит с докладом по следующим темам:

- оценка макроэкономической ситуации в стране,

- обзор общих потребительских настроений,

- анализ ситуации в регионах с точки зрения объема денежных средств и развития торговли в них,

- мнение потребителей о беспилотных автомобилях и перспективных технологиях.

Что происходит на рынке потребления вообще и на автомобильном рынке в частности? Каковы прогнозы от ведущих экспертов автомобильного и финансового рынка? Эти и другие вопросы вы можете задать экспертам лично, приняв участие в «FinAuto - 2019».