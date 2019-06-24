Автокредиты Сетелем Банка стали доступны в Сбербанк Онлайн

В рамках стратегии по трансформации Сбербанка в единую экосистему реализован проект интеграции автокредитов дочернего Сетелем Банка в систему интернет-банкинга Сбербанк Онлайн. Для получения кредита на покупку автомобиля (нового или подержанного) клиент теперь может подать заявку в знакомом ему интерфейсе Сбербанк Онлайн – как в мобильном приложении, так и в веб-версии – и получить одобрение в Сетелем Банке.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, клиент выбирает модель автомобиля, после чего ему предлагаются имеющиеся варианты автокредитования с учетом скидок и специальных условий финансовых программ, реализуемых Сетелем Банком совместно с автопроизводителями и дилерскими центрами. Заполнение заявки на кредит занимает всего три минуты благодаря тому, что многие данные автоматически берутся из профиля клиента. Решение по заявке принимается в среднем за 30 секунд.

После одобрения заявки клиент с помощью интерактивной карты выбирает дилерский центр для приобретения машины и затем, подписав документы в автосалоне, может уехать оттуда на приобретенном автомобиле. В дальнейшем через Сбербанк Онлайн клиент может получать информацию об автокредите и управлять его погашением. С момента технического запуска сервисом уже успели воспользоваться более 130 тыс. клиентов.