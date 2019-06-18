Русфинанс Банк за 10 лет партнерства с «Хендэ Мотор СНГ» выдал 130 тыс. кредитов на автомобили Hyundai

За 10 лет стратегического партнерства Русфинанс Банка и компании «Хендэ Мотор СНГ» заемщики банка заключили около 130 тыс. кредитных договоров для покупки автомобилей Hyundai. Объем кредитных выдач по специальным программам и экспресс-кредитованию для клиентов бренда Hyundai с 2009 года составил свыше 71 млрд рублей. В Топ-3 наиболее востребованных за 10 лет моделей вошли Solaris, Creta и IX35/Tucson, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сегодня Русфинанс Банк предлагает широкий выбор кредитных продуктов для покупателей автомобилей Hyundai: экспресс-кредит, кредит с остаточной стоимостью, классическую кредитную программу, специальную программу для новых автомобилей до 1,5 млн рублей и для подержанных автомобилей. Уровень ставок по ряду тарифов начинается от 11,3% годовых.

Заемщикам доступны кредиты на покупку автомобилей Hyundai без комиссий и возможность широкого выбора условий страхования. Желающие могут получить одобрение кредита через представителей Русфинанс Банка, банковские дистанционные и цифровые каналы.

«Особо отмечу эффективность взаимодействия с «Хендэ Мотор СНГ» при реализации в России госпрограмм льготного автокредитования. Hyundai Solaris и Creta неизменно входят в список самых популярных моделей, на которые заемщики оформляют субсидированные кредиты в Русфинанс Банке», – прокомментировал председатель правления Русфинанс Банка Сергей Озеров.

Напомним также, что 23 июля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит в Москве форум «FinAuto-2019. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг» для профессионалов финансовой сферы, работающих на авторынке. Речь идет о руководителях и кредитных и лизинговых специалистах дилерских центров и автохолдингов, дистрибьюторов, руководителях банков, страховых и лизинговых компаний. В мероприятии также примут участие представители консалтинговых и IT-компаний, разрабатывающих продукты для этого сектора автомобильного бизнеса.

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