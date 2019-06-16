Более 40% автомобилей KIA в мае проданы в кредит

Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в мае более 40% от розничных продаж автомобилей KIA. С начала года 2019 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 31 тыс. клиентов (+5%), сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится более 46% от общего числа кредитных договоров. В мае доля Rio, проданных с использованием государственных программ субсидирования автокредитования от всех продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance, составила более 58%.

Напомним, с 7 мая 2019 года компания KIA продолжила участие в государственных программах льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Партнерами программы KIA Finance, как и ранее, выступают Сетелем Банк и Русфинанс Банк. В рамках этих программ господдержки KIA совместно с банками-партнерами предлагает клиентам выгоду 10% на приобретение моделей Rio и Rio X-Line в кредит. Право на участие в программах получают граждане Российской Федерации, имеющие двух или более несовершеннолетних детей или оформляющие автомобиль в собственность впервые. Для жителей Дальневосточного федерального округа объем скидки составляет 25%. К участию в программах допущены только автомобили, произведенные не ранее января 2019 года на территории Российской Федерации, оборудованные двигателем российского производства (либо выпущен в рамках СПИК) и системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Максимальная стоимость участвующих в государственных программах автомобилей составляет 1 млн рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае российские дилеры KIA реализовали 19819 автомобилей – это на 1,2% больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2019 года в России был продан 72801 автомобиль KIA, что на 1,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 13,6% против 13,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Напомним также, что 23 июля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит в Москве форум «FinAuto-2019. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг» для профессионалов финансовой сферы, работающих на авторынке. Речь идет о руководителях и кредитных и лизинговых специалистах дилерских центров и автохолдингов, дистрибьюторов, руководителях банков, страховых и лизинговых компаний. В мероприятии также примут участие представители консалтинговых и IT-компаний, разрабатывающих продукты для этого сектора автомобильного бизнеса.

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