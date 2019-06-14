Haval объявил спецпредложения на покупку своих внедорожников

Компания Haval предлагает гибкие условия при покупке автомобиля в кредит или по программе trade in. При покупке нового кроссовера Haval F7 действует специальное предложение в размере 150 тыс. рублей. Предложение актуально с 11 июня по 31 августа 2019 года. Специальные предложения распространяются также на модели H-cерии, выгода составляет до 140 тысяч рублей, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Напомним, в июне российские дилеры Haval начали продажи нового кроссовера Haval F7, производство которого налажено на новом заводе Haval в Тульской области. Новинка предлагается в трех комплектациях – Comfort, Elite и Premium – по цене от 1 млн 449 тыс. рублей до 1 млн 819 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Haval реализовали 2767 автомобилей, что в 2,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. В настоящее время Haval представлен на российском моделями H2, H6 и H9. В настоящее время самой продаваемой моделью Haval в России является среднеразмерный кроссовер Haval H6, который с начала года разошелся в количестве 2053 экземпляров.

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