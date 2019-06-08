Кредиты с обратным выкупом обеспечивают половину кредитных продаж Skoda

По итогам апреля 2019 года доля выданных Skoda Auto Россия кредитов с обратным выкупом составила 49%. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщила бренд-менеджер по марке Skoda Людмила Шипилова, отметив, что по сравнению с классическим кредитом ежемесячный платеж по программам «байбэк» более низкий, что обеспечивает его популярность среди покупателей.

Так, в 2015 году доля выданных кредитов с обратным выкупом составляла 0,6%, а в 2018 году – уже 56%. Такой колоссальный прирост в компании связывают в первую очередь с тем, что в 2015 году «байбэк» впервые был выведен на рынок.

«На наш взгляд, основными причинами роста показателей являются возможности для клиента выбирать комфортные для себя условия кредитования, при необходимости обновлять свой автомобиль и повышать его класс», – заявила Людмила Шипилова.

Напомним, Skoda Auto Россия предлагает клиентам кредит Simply Clever – программу кредитования с обратным выкупом, которая действует на весь модельный ряд марки. Кредит выдается на срок от 24 до 36 месяцев, а первоначальный взнос по нему составляет 15%.

Напомним также, что 23 июля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит в Москве форум «FinAuto-2019. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг» для профессионалов финансовой сферы, работающих на авторынке. Речь идет о руководителях и кредитных и лизинговых специалистах дилерских центров и автохолдингов, дистрибьюторов, руководителях банков, страховых и лизинговых компаний. В мероприятии также примут участие представители консалтинговых и IT-компаний, разрабатывающих продукты для этого сектора автомобильного бизнеса.

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