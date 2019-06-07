Средняя цена ОСАГО для легковых машин с начала года снизилась на 4%

Для легковых автомобилей физических лиц средняя цена полиса ОСАГО за январь-май 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1%, а для легковых автомобилей юридических лиц - на 13,5%. Об этом сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

“Мы видим, что конкуренция между страховщиками на рынке ОСАГО по-прежнему остается высокой и приводит к тому, что средняя цена полиса продолжает демонстрировать снижение. Сейчас конкуренция идет главным образом в разрезе типов ТС и регионов. А после того, как реформа по либерализации тарифов будет закончена и страховщики получат возможность учитывать параметры, влияющие на аварийность конкретного водителя, безаварийные автовладельцы, уверен, ощутят ценовую конкуренцию за них среди страховщиков ОСАГО”, - заявил Евгений Уфимцев.

Напомним, 9 января вступили в силу изменения к указанию Банка России о тарифах на ОСАГО, согласно которым тарифный коридор по обязательной “автогражданке” был расширен на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент “возраст-стаж” - вместо 4 градаций возраста и стажа он стал включать 58 градаций. Также в соответствии с этими изменениями с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента бонус-малус (КБМ). В тех случаях, когда у автовладельца было несколько разных значений КБМ, за ним был закреплен один, самый низкий. Кроме того, КБМ перестал “сгорать” - теперь в случае перерыва в вождении за автовладельцем сохраняется тот же КБМ, который был у него до перерыва.