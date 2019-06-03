Россияне купили новых автомобилей на 766 млрд рублей

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по апрель 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 766 млрд рублей. Это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.

Больше всего денег было потрачено на покупку автомобилей KIA – 96 млрд рублей, что на 11% больше, чем за 4 месяца 2018 года. Второе место в этом рейтинге занимает Toyota, продукция которой обошлась жителям нашей страны в 78 млрд рублей (+9%). Замкнула тройку лидеров отечественная LADA с показателем 72 млрд рублей (+15%).

Также за отчетный период россияне потратили довольно значительную сумму денег (от 50 до 70 млрд рублей) на покупку новых легковых автомобилей марок Hyundai, Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen.

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