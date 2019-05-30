30.05.19 Прочитали 222 раз

«Европлан» признан лизинговой компанией года

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Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан») получила бизнес-премию «Компания года — 2018». Награда была вручена генеральному директору компании Александру Михайлову на торжественной церемонии чествования лауреатов 27 мая 2019 года в Доме союзов (г. Москва).

Победа присуждена по результатам голосования Экспертного Совета премии, в который вошли представители органов государственной власти, руководители профессиональных ассоциаций, общественные деятели.

Список номинантов был сформирован на основании рэнкингов агентства «Эксперт РА» по главным критериям: темпы прироста объема бизнеса компании на рынке и абсолютная величина объема бизнеса. Результаты компании «Европлан» оценивались в номинации «Лизинговая компания», куда подали заявки шесть крупнейших игроков рынка лизинга.

Согласно рэнкингам «Эксперт РА», «Европлан» по итогам 2018 года в очередной раз возглавил список крупнейших лизинговых компаний России в сегментах легкового и грузового автотранспорта с объемом нового бизнеса (приобретенного для передачи в лизинг имущества) более 86 млрд рублей, 33,5 тыс. заключенных договоров лизинга и объемом лизингового портфеля свыше 84 млрд рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: лизинг автолизинг f&i

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