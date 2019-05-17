На покупку автомобилей премиум-класса в РФ потрачено 148 млрд рублей

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ» в 1 квартале 2019 года на покупку новых автомобилей премиум-сегмента россияне потратили 148 млрд рублей. Это на 18% больше, чем за тот же период годичной давности.

Лидирует в этом рейтинге Mercedes-Benz – продукция немецкого бренда в январе – марте нынешнего года обошлась россиянам в 43 млрд рублей. На втором месте находится другая премиум-марка из Германии – BMW (38 млрд руб.), а замыкает тройку лидеров японский Lexus с результатом 17 млрд рублей. Кроме этого, жители нашей страны потратили по 13 млрд рублей на покупку новых машин Land Rover и Audi. По другим брендам данный показатель составляет менее 10 млрд рублей.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю пяти перечисленных марок приходится свыше 80% всех денег, которые были потрачены в РФ на премиальные автомобили за 1 квартал 2019 года.

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