Более 47% автомобилей KIA в апреле проданы в кредит

Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в апреле более 47% от розничных продаж автомобилей KIA. За четыре месяца 2019 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 24 тысяч клиентов (+8%), сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится более 47% от общего числа кредитных договоров.

Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе KIA, в рамках госпрограмм «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» в марте-апреле было реализовано порядка 5 тыс. автомобилей Rio, из них почти 3 тысячи – в прошлом месяце. При этом участники госпрограмм чаще выбирали Rio X-line. Обе программы пользуются равным спросом и в компании KIA рассчитывают на их успешное продолжение.

Напомним, с 7 мая 2019 года компания KIA продолжила участие в государственных программах льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Партнерами программы KIA Finance, как и ранее, выступают Сетелем Банк и Русфинанс Банк. В рамках этих программ господдержки KIA совместно с банками-партнерами предлагает клиентам выгоду 10% на приобретение моделей Rio и Rio X-Line в кредит. Право на участие в программах получают граждане Российской Федерации, имеющие трех или более несовершеннолетних детей или оформляющие автомобиль в собственность впервые. Для жителей Дальневосточного федерального округа объем скидки составляет 25%. К участию в программах допущены только автомобили, произведенные не ранее января 2019 года на территории Российской Федерации, оборудованные двигателем российского производства (либо выпущен в рамках СПИК) и системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Максимальная стоимость участвующих в государственных программах автомобилей составляет 1 млн рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры KIA реализовали 19819 автомобилей – это на 1,2% больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2019 года в России был продан 72801 автомобиль KIA, что на 1,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки, по предварительным данным, достигла 12,1%.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».