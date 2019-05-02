Прекращение госпрограмм может вызвать временное падение авторынка

Программы стимулирования спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» были запущены сразу после того, как в феврале продажи новых машин впервые почти за два года ушли «в минус». Уже в марте российский авторынок вернулся к росту, однако после завершения мер господдержки отрицательная динамика может возобновиться.

Как прогнозируют в Банке Уралсиб, учитывая опыт предыдущих периодов, после завершения госпрограмм рынок ожидает краткосрочная стагнация и восстановление через пару месяцев. Возобновление госпрограмм, как считают в кредитной организации, вероятно, в случае стагнации рынка более трех месяцев.

В свою очередь, директор по развитию розничного бизнеса Росгосстрах Банка Марина Дембицкая отмечает, что текущие госпрограммы льготного автокредитования призваны поддержать конкретную категорию граждан, а не рынок в целом. Программы становятся все более адресными, а их объем регулируется в зависимости от ситуации на рынке.

«При этом есть четкое понимание, что масштабные госпрограммы могут быть возобновлены в случае резкого изменения конъюнктуры рынка. Мы также не исключаем, что государство может продолжить практику поддержки определенных категорий граждан и запустить программы нового формата. Все это в совокупности будет способствовать развитию рынка в целом, но не будет влиять на него кардинально. Сейчас рынок чувствует себя достаточно уверенно и имеет существенный потенциал роста, который частично будет освоен уже в этом году», – комментирует Марина Дембицкая.

В период действия госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2019 году кредитные продажи автомобилей в ГК «Прагматика» выросли более чем в два раза по сравнению с периодом до запуска господдержки. Как рассказали аналитическому агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе дилера, эффект от окончания госпрограмм должен быть достаточно ощутим на марке LADA. А вот у KIA в программах участвовала только одна модель (Rio), поэтому общее количество заявок на автомобили KIA изменилось слабо. Как считают в ГК «Прагматика», дополнительное субсидирование авторынка со стороны государства возможно при существенном падении продаж отечественных автомобилей и иномарок российской сборки.

Подробнее об эффективности мер господдержки на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».