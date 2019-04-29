Ford списал 174 млн долларов в связи с реструктуризацией бизнеса в России

Американский автоконцерн Ford списал 174 млн долларов в первом квартале 2019 года в связи с реструктуризацией бизнеса в России. Соответствующая сумма указана в разделе разовых расходов в презентации финансовых результатов компании за первый квартал, сообщает агентство «Интерфакс».

Ранее в компании заявляли, что ожидают единоразовые расходы в связи с реструктуризацией бизнеса в России на уровне 450-500 млн долларов до вычета налогов. Как сообщалось, эти расходы будут включать в себя приблизительно от 250 млн до 300 млн долларов нефинансовых расходов, в основном из-за ускоренного обесценения и амортизации, а также поправок на инвентаризацию и деконсолидацию. Оставшиеся расходы в размере около 200 млн долларов будут выплачены наличными и в основном причитаются на выплату компенсаций поставщикам и сотрудникам при увольнении.

Напомним, в марте акционеры совместного предприятия Ford Sollers объявили о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого в будущем сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. Новая структура бизнеса позволит компании укрепить позиции и увеличить продажи Ford Transit, производство которого продолжится на заводе в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга, Татарстан).

Вместе с тем Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей, что позволит сформировать более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель. Производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга). Данные меры приведут к значительному сокращению штата сотрудников, которое будет проводиться в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций. Обязательства по гарантийному ремонту и сервису легковых автомобилей будут поддерживаться в полном объеме.

Как считает директор по маркетингу «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ»: Сергей Новосельский, проблемы Ford на российском рынке носили системный характер – компания никак не использовала имеющиеся у нее преимущества в виде широкого модельного ряда и высокой степени локализации. Ценовая политика была низкоконкурентной, маркетинговая поддержка – недостаточной. В этих условиях конкурировать с корейскими брендами, имеющими ровно те же преимущества, было невозможно.

«После смещения акцентов и роста цен популярность модели снизилась. Освободившуюся после ухода Ford нишу на рынке быстро займут прямые конкуренты, такие как Renault, Volkswagen, Skoda, Hyundai и KIA. Перераспределение продаж между брендами произойдет, но на изменение общих продаж на российском рынке в 2019 году уход Ford вряд ли повлияет» считает руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров.

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