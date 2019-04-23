Около 50% российских автовладельцев пользуются различными кредитными продуктами

Как показало очередное исследование специалистов аналитического агентства «АВТОСТАТ» - «Оценка финансового положения автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году» - интерес к кредитным программам у россиян не зависит от финансового положения автовладельцев: они практически одинаково востребованы владельцами как премиального, так и массового сегмента.

Почти каждый второй участник опроса, проведенного в январе 2019 года среди 7 тысяч автовладельцев, отметил, что в настоящий момент его жизнь обременена каким-либо кредитом. В числе наиболее популярных - потребительские кредиты (их указали 57,6% респондентов) и кредитные карты (51,1%). Почти 39% участников опроса сообщили, что выплачивают ипотеку. Каждый шестой (16,6%) пояснил, что участвует в программах, связанных с рассрочкой платежей за покупку, почти каждый десятый (9,6%) назвал автокредит.

Оценивая полученные данные, эксперты также отметили, что самый низкий уровень кредитной нагрузки продемонстрировали автовладельцы Центрального федерального округа (46,5%), а самый высокий - в Сибири (56,4%). Также специалисты заметили, что владельцы машин 2013 - 2018 гг. выпуска чаще других подтверждали наличие у них автокредитов. Подробнее по теме – в самом исследовании.