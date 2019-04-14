14.04.19 Прочитали 181 раз

Ford Transit доступен в лизинг с дополнительной скидкой за объем

Ford Transit доступен в лизинг с дополнительной скидкой за объем

Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2017 года, тенденции и перспективы
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Компания «Каркаде» предлагает коммерческий автомобиль для бизнеса Ford Transit в лизинг за 1620 рублей в день. При покупке более 11 автомобилей корпоративная скидка увеличивается до 180 тыс. рублей за каждый, и 220 тыс. рублей составит скидка на авто при лизинге 30 Ford Transit, сообщает пресс-служба «Каркаде».

Как отмечается, специальное предложение суммируется с программами трейд-ин у официальных дилеров с преимуществами лизинга «Каркаде». Для оформления необходим минимум документов, не нужны залог или поручители как при оформлении кредита. Кроме того, лизингополучатели экономят за счет возмещения НДС при стандартной системе налогообложения и снижения базы налога на прибыль.

Воспользоваться ценовым бонусом и экономией на налогах может любой клиент компании «Каркаде». Корпоративные скидки на авто и выгодные параметры предложения обеспечивают предпринимателям возможность сделать выбор в пользу Ford Transit.  А по завершении срока лизинга клиент решает, на кого оформить автомобиль – договор цессии позволяет передать права собственности на любое юридическое или физическое лицо.

Напомним, ранее Ford объявил о реструктуризации бизнеса в России: компания покидает рынок легковых автомобилей и сконцентрирует усилия на дальнейшем укреплении позиций Ford Transit на рынке легкого коммерческого транспорта. За последние три года продажи Ford Transit выросли более чем на 200%, что позволило модели выйти в лидеры сегмента среди иностранных брендов.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: легкие коммерческие автомобили лизинг спецпредложения f&i ford ford transit

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