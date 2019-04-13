В апреле кроссоверы Infiniti доступны в кредит по сниженным ставкам

Компания Infiniti объявила о снижении ставок по кредитным программам на автомобили марки в апреле. Предложение действует в рамках собственной программы Infiniti Finance, сообщает пресс-служба японской марки.

Так, на автомобили Infiniti QX50, QX60, QX80 действует выгодная ставка по классическому кредиту от 4,5% на 3 года при авансе 50%. В результате обновленный кроссовер QX50 можно приобрести по специальной программе Infiniti Invite с ежемесячным платежом от 17100 руб./мес., QX60 доступен по специальной программе Infiniti Invite с ежемесячным платежом от 18200 руб./мес., а владельцем внедорожника QX80 можно стать с ежемесячным платежом от 28500 руб./мес.

Как отмечается, по программе Infiniti Invite платежи до двух раз ниже, чем по классическому кредиту. Это позволяет клиентам выбирать автомобиль в более высокой комплектации. Кроме того, клиент имеет возможность обратного выкупа дилерским центром.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры Infiniti реализовали 1278 автомобилей, что на 9% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

На сегодняшний день в дилерских центрах Infiniti действуют специальные цены на все модели: стоимость Q50 начинается от 2 млн 390 тыс. рублей; спортивное купе Q60 доступно за 3 млн 470 тыс. рублей; кроссовер QX50 предлагается от 2 млн 649 тыс. рублей, QX60 – от 2 млн 820 тыс. рублей, QX80 – от 4 млн 490 тыс. рублей.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».