GM запустил новую программу Cadillac Finance и Chevrolet Finance

Компания General Motors объявила о новой программе автокредитования для физических лиц Cadillac Finance и Chevrolet Finance. Теперь приобрести новые премиальные автомобили Cadillac и Chevrolet можно по сниженной ставке от 5% годовых при первоначальном взносе в 50% или от 7,5% годовых при первоначальном взносе в 20%, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новые условия автокредитования стали возможны благодаря началу сотрудничества General Motors Россия и ЮниКредит Банк. Программа Cadillac Finance и Chevrolet Finance вступает в силу с 1 апреля 2019 года.

«Благодаря новой финансовой программе и низкой процентной ставке мы рассчитываем расширить спектр наших предложений в рамках Cadillac Finance и Chevrolet Finance и привлечь новых клиентов к брендам Cadillac и Chevrolet, укрепив свои позиции в розничных продажах на российском рынке», – отмечает генеральный директор General Motors Россия Эктор Вилларриал.

По словам вице-президента, начальника управления по работе с партнерами ЮниКредит Банка Денис Алфёрова, в партнерстве с «Дженерал Моторз Авто» было разработано специальное предложение для поклонников Cadillac и Chevrolet – возможность приобрести автомобиль по привлекательной ставке 5% годовых, которая зафиксирована в кредитном договоре. «Мы ожидаем, что сотрудничество ЮниКредит Банка и «Дженерал Моторз Авто» позволит увеличить продажи бренда в России», – заявил он.