Renault выдала покупателю первый автомобиль по госпрограмме «Семейный автомобиль»

Компания Renault Россия выдала покупателю первый автомобиль по государственной программе «Семейный автомобиль», торжественная церемония состоялась в дилерском центре «Автокласс» в Туле. Первым автомобилем по программе «Семейный автомобиль» стал кросс-седан Renault Logan Stepway в комплектации Life – с 1,6-литровым двигателем в паре с механической трансмиссией, сообщает пресс-служба французской марки.

Напомним, участники программ могут с дополнительной выгодой приобрести все комплектации Renault Logan и Sandero, кросс-седана Logan Stepway и переднеприводного кроссовера Sandero Stepway, включая версию City с бесступенчатой автоматической трансмиссией CVT X-Tronic, а также версии внедорожника Duster и кроссовера Kaptur стоимостью до 1 млн рублей. При этом предложения суммируются с действующими программами, доступными для автомобилей 2019 года производства. Приобрести автомобили Renault по новым программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» можно в официальных дилерских центрах Renault на всей территории России, а также в онлайн-шоуруме Renault.

Государственная программа «Первый автомобиль» ориентирована на всех, кто впервые приобретает автомобиль, а «Семейный автомобиль» – на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. В 2018 году Renault Россия совместно с РН Банком продали 6458 автомобилей по госпрограммам, из них 2574 по программе «Первый автомобиль» и 3884 по программе «Семейный автомобиль». Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Renault Россия, в прошлом году чуть более востребованной являлась программа «Семейный автомобиль», что обусловлено профилем кредитного клиента Renault: согласно статистике, 76% клиентов, которые берут кредит по программе Renault Finance, – семейные люди.

«В 2018 году меры господдержки положительным образом сказались на кредитной активности клиентов Renault: доля продаж автомобилей Renault в кредит в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» составила 36% от всех выданных кредитов по программе Renault Finance», – отметили в пресс-службе Renault Россия.