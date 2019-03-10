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Isuzu продолжает участие в госпрограмме льготного лизинга

Isuzu продолжает участие в госпрограмме льготного лизинга

Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники

31.03.19

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Компания Isuzu Rus в 2019 году продолжает участвовать в государственной программе льготного лизинга коммерческой техники Минпромторга РФ. В частности, в списке доступных для приобретения моделей присутствуют малотоннажные (серия N) и среднетоннажные (серия F) шасси Isuzu, сообщает пресс-служба японской компании.

«Государственная программа льготного лизинга Министерства промышленности и торговли РФ – важный и эффективный инструмент поддержки не только для автопроизводителей, но и для российского бизнеса, который получает максимально выгодные условия для приобретения необходимой техники», – отмечает генеральный директор Isuzu Rus Фабрис Горлье.

Isuzu Rus – производитель и эксклюзивный дистрибьютор автомобильной техники Isuzu на российском рынке. Бренд официально представлен в России с 2006 года, производственная площадка расположена в Ульяновске. Модельный ряд коммерческой техники Isuzu включает шасси полной массой от 3,5 до 33 тонн, а также пикапы Isuzu D-Max. Дилерская сеть насчитывает 78 точек по всей России.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легкие коммерческие автомобили грузовые автомобили лизинг господдержка льготный лизинг f&i isuzu

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