Isuzu продолжает участие в госпрограмме льготного лизинга

Компания Isuzu Rus в 2019 году продолжает участвовать в государственной программе льготного лизинга коммерческой техники Минпромторга РФ. В частности, в списке доступных для приобретения моделей присутствуют малотоннажные (серия N) и среднетоннажные (серия F) шасси Isuzu, сообщает пресс-служба японской компании.

«Государственная программа льготного лизинга Министерства промышленности и торговли РФ – важный и эффективный инструмент поддержки не только для автопроизводителей, но и для российского бизнеса, который получает максимально выгодные условия для приобретения необходимой техники», – отмечает генеральный директор Isuzu Rus Фабрис Горлье.

Isuzu Rus – производитель и эксклюзивный дистрибьютор автомобильной техники Isuzu на российском рынке. Бренд официально представлен в России с 2006 года, производственная площадка расположена в Ульяновске. Модельный ряд коммерческой техники Isuzu включает шасси полной массой от 3,5 до 33 тонн, а также пикапы Isuzu D-Max. Дилерская сеть насчитывает 78 точек по всей России.