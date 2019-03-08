Банки прогнозируют повышение процентных ставок по автокредитам

Центробанк в прошлом году дважды повышал ключевую ставку, которая на сегодняшний день составляет 7,75%. В случае ее дальнейшего увеличения банки, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», прогнозируют повышение процентных ставок в розничном кредитовании, в том числе по автокредитам.

Как говорит главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков, одним из основных факторов для банков в краткосрочной перспективе станет стоимость фондирования, в том числе существенно зависящая от величины ключевой ставки. На данный момент изменение ключевой ставки (повышение до 7,75%) пока не оказало существенного влияния на уровень процентных ставок по автомобильным кредитам. Если же ключевая ставка будет расти, то рост процентных ставок в розничном кредитовании в целом также неизбежен.

В текущих условиях в Русфинанс Банке ожидают роста процентных ставок в пределах 0,5-1% п.п. в течение первого полугодия. По словам директора департамента автокредитования Русфинанс Банка Натальи Русовой, в целом на процентные ставки на рынке влияют различные факторы, среди которых: ключевая ставка ЦБ, отражающаяся на стоимости фондирования, максимальная разрешенная регулятором ставка полной стоимости кредита, ставки конкурентов и другие факторы.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) роста процентных ставок по автокредитам из-за повышения ключевой ставки ЦБ пока не наблюдают: весь 2018 год ставки по автокредитам снижались. «Тем не менее, очевидно, что банки будут вынуждены реагировать на повышение стоимости фондирования. И, вполне возможно, что в 2019 году мы столкнемся или с ростом ставок по автокредитам или, по крайней мере, прекращением их снижения», – отмечает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

В ВТБ прогнозируют рост рынка автокредитования в 2019 году до 638 млрд рублей, что на 5% превысит показатели прошлого года. Как отмечают в пресс-службе ВТБ, возможное изменение ставок традиционно зависит от ряда внешних факторов, в частности ключевой ставки ЦБ и макроэкономической ситуации.

По словам начальника управления по работе с партнерами ЮниКредит Банка Дениса Алфёрова, повышение ключевой ставки ЦБ симметрично повлияло на ставки по автокредитам – некоторые игроки скорректировали свои тарифы в большую сторону и в ближайшее время такую корректировку завершат остальные.

Более подробно о тенденциях на рынке автокредитования в 2019 году – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».