Вопрос эксперту: «Что будет с рынком автокредитования в 2019 году?»

В прошлом году число выданных автокредитов практически вернулось на уровень докризисного 2014 года, что обеспечило половину продаж новых машин. Однако во втором полугодии наметилась опасная тенденция – впервые за несколько лет рост выдачи автокредитов фактически прекратился, а доля кредитных машин снизилась, согласно данным НБКИ и «АВТОСТАТа». Как ситуация на рынке автокредитования будет развиваться в дальнейшем? С этим вопросом мы обратились как к самим кредитным организациям, так и к автомобильным дилерам.

Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ):

- В первую очередь, стагнация на рынке автокредитования обусловлена окончанием ряда госпрограмм льготного автокредитования, которое оказывало высокий уровень поддержки автомобильной отрасли, стимулируя рост продаж. В результате впервые за несколько лет доля «кредитных» автомобилей в структуре продаж «упала» во втором полугодии прошлого года. Что касается повышения ключевой ставки ЦБ, то пока влияния данного фактора на рост процентных ставок по автокредитам мы не наблюдаем: весь 2018 год ставки по автокредитам снижались. Тем не менее, очевидно, что банки будут вынуждены реагировать на повышение стоимости фондирования. И, вполне возможно, что в 2019 году мы столкнемся или с ростом ставок по автокредитам или, по крайней мере, прекращением их снижения. По нашему мнению, оптимальным сценарием стало бы развитие банками модели Risk Based Pricing, т.е. практики сохранения или даже улучшения условий кредитования для заемщиков отличного кредитного качества, с хорошим кредитным рейтингом и ответственным подходом к своим кредитным обязательствам.

В январе 2019 года банки выдали около 50 тыс. автокредитов, что на 7,7% больше, чем было предоставлено в январе прошлого года. Однако для того, чтобы делать далеко идущие выводы, необходимо дождаться результатов первого квартала 2019 года, который и покажет, насколько стойкой окажется тенденция по сокращению темпов автокредитования. Мы ожидаем от автокредитующих банков повышения экспертизы в области управления кредитными рисками, и, конечно, поддержка кредитования со стороны государства и производителей будет не лишней.

Ильдар Фасхутдинов, директор управления продаж Сетелем Банка:

– Сокращение спроса на автокредиты во второй половине 2018 года во многом связано с прекращением программы государственной субсидии и изменением действий специальных программ поддержки автокредитования от автопроизводителей. При этом во втором полугодии повышение ключевой ставки не оказало существенного влияния на кредитные процентные ставки от банков, в том числе потому, что лидеры рынка автокредитования предлагали клиентам специальные условия кредитования, поддерживая спрос на автомобили.

Что касается тенденций, в первые два месяца 2019 года на рынке автокредитования прослеживается увеличение среднего размера кредита при уменьшении количества продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Изменить тренды начала года могут совместные действия всех участников рынка при соответствующей поддержке государства. В этой связи мы приветствуем инициативу правительства возобновить с 1 марта хорошо зарекомендовавшие себя программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Сетелем Банк как активный участник рынка автокредитования всегда одним из первых приступает к выдаче льготных автокредитов, которые пользуются неизменным спросом у наших клиентов и являются одним из наиболее действенных инструментов реализации автомобилей. Не станет исключением наше участие в новых инициативах государства и в этом году. В 2019 году мы продолжим повышать качество работы с клиентами, чтобы сделать процесс покупки автомобиля в кредит еще более удобным. Автолюбителям, которые отдают предпочтение подержанным машинам, совместно с нашими партнерами мы предложим новые продукты для приобретения автомобилей с пробегом в кредит.

Наталья Русова, директор департамента автокредитования Русфинанс Банка:

- Рынок автокредитования в 2018 году был на подъеме, особенно в первом полугодии. Высокий спрос был обусловлен, в первую очередь, действием государственных программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Заемщики могли получить скидку в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля. При этом сработал эффект отложенного спроса, учитывая привлекательный уровень ставок на автокредиты, которые находились на 5-летнем минимуме. Во втором же полугодии спрос на автокредиты, действительно, замедлился, учитывая, что Минпромторг еще в мае объявил о завершении в 2018 году действия программ льготного кредитования. Это решение на фоне сдержанного темпа роста доходов населения стало основным фактором, повлиявшим на продажи как автомобилей, так и автокредитов.

Повышение же ключевой ставки ЦБ практически не отразилось в прошлом году на уровне ставок, так как ключевые игроки старались не менять их, чтобы сохранить и нарастить свою долю на рынке. Банки также активно участвовали в маркетинговых программах совместно с автопроизводителями, которые были заинтересованы в стимулировании продаж и сохранении ставок без изменений. Мы наблюдали тренд, когда во втором полугодии ставки даже снижались. По данным ЦБ, например, в первом квартале 2018 года средняя ставка на новые автомобили составляла 13,7%, в третьем – снизилась до 12,7%.

По статистике за январь 2019 года, мы видим, что существенного изменения продаж в количественном выражении не происходит, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года. Увеличение объема выдач автокредитов связано, в основном, с ростом средней суммы кредита.

Мы понимаем, что возобновление с 1 марта 2019-го госпрограммы льготного кредитования добавит активности покупателям, но, учитывая размер бюджета на программы, доля кредитных продаж по году не превысит показатели 2018 года. Если говорить о размере кредитного рынка в деньгах, то он будет выше прошлого года в диапазоне 10-15%.

В целом на процентные ставки на рынке влияют различные факторы, среди которых: ключевая ставка ЦБ, отражающаяся на стоимости фондирования, максимальная разрешенная регулятором ставка полной стоимости кредита, ставки конкурентов и другие факторы. В текущих условиях ожидаем их рост в пределах 0,5-1% п.п. в течение первого полугодия.

При этом на рынке сохранится множество интересных предложений от автопроизводителей. А банки предложат клиентам новые продукты, например, кредиты с отложенным платежом. Если ранее кредит выплачивался полностью и его средний срок составлял 4-5 лет, то сейчас появились предложения на 3 года с остаточным платежом в размере 40-50%. Это позволяет существенно снизить ежемесячные платежи.

Рынок будет также увеличиваться и за счет новых дистанционных каналов для выдачи автокредитов, в частности, онлайн. На сайте Русфинанс Банка, например, уже доступен цифровой сервис, чтобы в течение нескольких секунд получить одобрение кредита для покупки интересующей модели у наших партнеров. Еще одно перспективное направление автокредитования – это финансирование покупки б/у автомобилей.

Наталья Ширяева, директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Развитие рынка автокредитования, как и любого другого, зависит от многих условий — макроэкономических показателей, состояния автомобильного рынка, а также внутренних системных факторов. Одной из значимых тенденций современного рынка автокредитования в России является увеличение доли автомобилей с пробегом, оформленных в кредит. Это связано с состоянием вторичного рынка, который в последнее время стал развиваться более активно. Рынок автомобилей с пробегом менее чувствителен к ситуации в экономике. Даже в сложных экономических условиях, когда продажи в сегменте новых автомобилей снижаются, сектор авто с пробегом остается более стабильным. Современный рынок автомобилей с пробегом характеризуется широким выбором и в определенной степени способен конкурировать с рынком новых автомобилей. В особенности это касается автомобилей со сроком эксплуатации до 3 лет.

Отсутствие у желающих приобрести автомобиль свободных денежных средств для рынка автокредитования – положительный фактор. Однако большое значение имеет объективная оценка уровня доходов региональных потребителей, а также экономическая стабильность в стране. Заметное снижение спроса на автокредиты могут вызвать новые санкции США и ЕС, а также неожиданные колебания курса национальной валюты. Такая ситуация наблюдается с начала февраля 2019 года, однако уже весной ожидается стабилизация спроса на рынке автокредитования.

На увеличение объемов автокредитования повлияли удорожание импортных автомобилей и значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Банки стали активнее кредитовать граждан, чья кредитная история не вызывает вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. Для повышения эффективности автокредитования кредиторы разрабатывают новые кредитные продукты, внедряют новые схемы работы. При этом многие банки стали уделять больше внимания политике риск-менеджмента.

В 2019 году российский автомобильный рынок может вырасти на 3-5% с объемом продаж 1,8 млн единиц легкового транспорта и LCV. Доля автомобилей, купленных в кредит, в 2019 году останется на уровне 50-60%. Большую роль здесь сыграют и специальные кредитные программы автопроизводителей со сниженной процентной ставкой.

Будущие сценарии развития автокредитования в России зависят от социальной и финансовой стабильности в стране. Чтобы не допустить снижения продаж автомобилей российской сборки, необходимо сохранить размер ключевой ставки и пресекать ее рост. Стабилизировать ситуацию способно возобновление государственных программ автокредитования, стимулирование спроса, увеличение максимальной стоимости автомобиля по льготным кредитам. Достичь равновесия в этом вопросе поможет корректировка условий госпроектов по льготному автокредитованию, возобновление программ автокредитования и запуск новых. Очевидно, что без тесного сотрудничества правительства, ведущих автопроизводителей и представителей банковской сферы, положительной динамики продаж на российском авторынке в 2019 году не получится достичь.

Саваии Норихиро, председатель правления АО МС Банк Рус:

- Основная причина замедления роста автокредитования во второй половине прошлого года – прекращение государственной программы льготного автокредитования для большинства регионов России. Данная программа оказывала серьезную поддержку рынку и положительное влияние на формирование потребительского спроса. После ее завершения фокус внимания клиентов был смещен в сторону кредитов наличными, сниженные ставки по которым агрессивно рекламируются розничными банками и очевидно оттягивают на себе часть клиентов, готовых рассмотреть возможность получения автокредита.

Текущая ситуация на рынке розничных кредитов характеризуется противоречивыми тенденциями. С одной стороны, мы в последние полгода наблюдали устойчивое снижение ставок по потребительским и автокредитам со стороны большинства банков. С другой стороны, за последнее время Центральный Банк дважды увеличивал ключевую ставку. А это не может не сказаться на уровне клиентских ставок в ближайшее время. Кроме того, банки, специализирующиеся на автокредитах, сталкивались с жесткой конкуренцией со стороны кредитов наличными, при этом сейчас активно обсуждается идея о том, что рынок «потреб- кредитования» перегрет и нужно увеличивать нормы резервирования для необеспеченных кредитов, чтобы предотвратить лавинообразный рост «закредитованности» населения. Если эта идея претворится в жизнь, то ставки по потребительским кредитам не могут не быть скорректированы, что, в свою очередь, окажет влияние и на предложения для клиентов по автокредитам. Что касается динамики выдач автокредитов в первые месяцы 2019 года, то наш банк демонстрирует прирост кредитных продаж в размере 20% в январе и феврале по сравнению с таким же периодом 2018 года.

Если говорить о мерах по сдерживанию роста процентных ставок, то это, как и любое подобное регулирование рынка кредитования, безусловная прерогатива Центрального Банка. В свою очередь, мы в настоящий момент видим определенную тенденцию к незначительной корректировке ставок вверх всеми ключевыми участниками рынка автокредитования. При этом мы считаем свою линейку ставок сбалансированной и отвечающей текущим целевым показателям и задачам, стоящим перед нами, и не планируем сколь либо заметных корректировок при сохранении основных макроэкономических факторов неизменными.

Денис Алфёров, начальник управления по работе с партнерами ЮниКредит Банка:

- В конце 2014 года был пик по выдачам автокредитов, после чего для рынка началось непростое время. Каждый последующий год отмечался ростом, и очередной пик пришелся на второе полугодие 2018 года, а в целом прошлый год стал для рынка рекордным за последние четыре года. При этом рынок новых автомобилей, который сильнее всего определяет объем автокредитования, уровня 2014 года еще не достиг. Сохранение положительного роста автокредитования – один из главных драйверов роста авторынка в 2019 году. В ЮниКредит Банке динамика выдач автокредитования в текущем году – положительная. Есть рост как по выдачам кредитов на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом.

Повышение ключевой ставки ЦБ симметрично повлияло на ставки по автокредитам – некоторые игроки скорректировали свои тарифы в большую сторону и в ближайшее время такую корректировку завершат остальные. Но несмотря на все изменения ключевой ставки, ЮниКредит Банк предлагает множество специальных программ, которые разрабатываются совместно с нашими партнерами. Процентные ставки по таким программам начинаются от 3,5% годовых.

Если брать в расчет уровень ставок по автокредитам, которые повторяют динамику ключевой ставки ЦБ, на объем автокредитования в 2019 году в большей степени будет влиять два фактора. Первый – это уровень спроса на новые автомобили, который эластичен к ценам на машины. Мы видим, что большинство производителей не имеют возможности откладывать эффект изменения НДС и инфляции – цены выросли уже сейчас. В такой ситуации на первый план выходят программы поддержки. Второй фактор – спрос на подержанные автомобили в дилерском канале. Пока немногие участники рынка добились значимых результатов в этом сегменте. При этом их усилия, направленные на развитие продаж автомобилей с пробегом, еще не догоняют результатов на рынке новых автомобилей.

Андрей Спиваков, главный управляющий директор Совкомбанка:

- Действительно, во втором полугодии 2018 года население реже стало привлекать кредитные ресурсы для покупки транспортного средства. Одной из причин стало снижение активности со стороны государства по поддержке приобретения автомобилей в кредит. Например, программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» прекратили свое действие в мае 2018 года, за исключением территории Дальнего Востока, где они были доступны вплоть до декабря 2018 года. Если же сравнить показатели за аналогичный период 2017 года, когда действовала программа субсидирования процентных ставок, то фактический результат, показанный рынком в 2018 году, вполне успешен.

Уверен, что возобновление программ в 2019 году также положительным образом скажется и на автомобильной промышленности в целом и поддержит автопроизводителей и дилерские центры. В Совкомбанке мы планируем в текущем году нарастить долю присутствия на рынке автокредитования. В первом месяце 2019-го прирост объемов кредитования год к году составил более 40% по одному из каналов продаж, который является максимально приоритетным для нас в этом году.

Одним из основных факторов для банков в краткосрочной перспективе станет стоимость фондирования, в том числе существенно зависящая от величины ключевой ставки. На данный момент изменение ключевой ставки (повышение до 7,75%) пока не оказало существенного влияния на уровень процентных ставок по автомобильным кредитам. Если же ключевая ставка будет расти, то рост процентных ставок в розничном кредитовании в целом также неизбежен.