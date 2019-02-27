Каждый пятый автомобиль Volvo в 2018 году был продан в кредит

Компания Volvo Cars в 2018 году реализовала в России 7772 автомобиля (+10,9%). Из них в кредит было продано 1573 автомобиля, что составило 20% в общем объеме реализации марки. За 2017 год в кредит было продано 1177 автомобилей, что составило 17% от общего числа продаж. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщила менеджер по финансовым продуктам Volvo Car Russia Екатерина Градникова, отметив, что лидерами продаж по программе кредитования в прошлом году стали – XC60 (530 автомобилей), XC90 (461 автомобилей), XC40 (198 автомобилей). Кроме того, в 2018 году реализовано 2826 автомобилей с пробегом Volvo, из них в кредит – 106, что составило 4% от общего числа продаж автомобилей с пробегом.

Программа Volvo Car Кредит работает с банками ЮниКредит Банк и ВТБ. Совместно с партнерами компания Volvo Car Russia разработала программу с самыми комфортными условиями и предлагаем автомобили в кредит со сниженной процентной ставкой 3,5% и сроком кредитования 12 месяцев. Программа действует до 31 марта 2019 и разработана для моделей XC60 и XC90.

«Компания Volvo Car Russia видит перспективу в развитии финансовых продуктов и старается разработать наиболее гибкие и выгодные предложения для клиентов. В 2018 году продажи в кредит составили около 20%, и это достаточно серьезная «часть пирога». Сейчас наше внимание направлено на те сегменты, в которых мы видим большой потенциал. Например, мы стараемся создать наиболее гибкие условия приобретения автомобилей по более низкой процентной ставке. Или разработали программу кредитования с остаточным платежом по ставке от 6%. Преимущества программы: возможность приобрести автомобиль по минимальной процентной ставке, платежи минимизированы по сравнению со стандартными кредитными программами, выгодный и быстрый обмен автомобиля на новый», – рассказала Екатерина Градникова.