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Mercedes-Benz Х-Klasse в феврале доступен в кредит на специальных условиях

Mercedes-Benz X-Class

Обзор автомобильного рынка России

31.01.19

PDF, 43 стр.

от 7 200 руб.

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«Мерседес-Бенц Банк Рус» разработал специальное предложение на Mercedes-Benz X-Klasse, которое действует до конца февраля. Условия кредитования автомобилей Х-класса: ставка – 5,5%, срок 12 месяцев, первоначальный взнос – 50%. Обязательные условия: залог приобретаемого автомобиля, КАСКО, сообщает пресс-служба немецкой марки.

«Мерседес-Бенц Банк Рус» предлагает широкий спектр программ автокредитования для новых автомобилей и автомобилей с пробегом Mercedes-Benz и smart на базе собственной банковской платформы. Для удобства обслуживания предоставляемого  кредита  клиент может воспользоваться обширной сетью банков-партнеров. «Мерседес-Бенц Банк Рус» работает над запуском новых программ автокредитования. К примеру, в феврале была запущена новая специальная программа для лояльных клиентов «Остаемся вместе».

, источник: www.autostat.ru

Теги: автокредитование спецпредложения премиум-марки f&i mercedes-benz mercedes-benz x-class

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