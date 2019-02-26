Mercedes-Benz Х-Klasse в феврале доступен в кредит на специальных условиях

«Мерседес-Бенц Банк Рус» разработал специальное предложение на Mercedes-Benz X-Klasse, которое действует до конца февраля. Условия кредитования автомобилей Х-класса: ставка – 5,5%, срок 12 месяцев, первоначальный взнос – 50%. Обязательные условия: залог приобретаемого автомобиля, КАСКО, сообщает пресс-служба немецкой марки.

«Мерседес-Бенц Банк Рус» предлагает широкий спектр программ автокредитования для новых автомобилей и автомобилей с пробегом Mercedes-Benz и smart на базе собственной банковской платформы. Для удобства обслуживания предоставляемого кредита клиент может воспользоваться обширной сетью банков-партнеров. «Мерседес-Бенц Банк Рус» работает над запуском новых программ автокредитования. К примеру, в феврале была запущена новая специальная программа для лояльных клиентов «Остаемся вместе».