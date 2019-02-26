«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» запустил программу для повторных клиентов

Лизинговая компания «КАМАЗ» запустила программу для повторных клиентов – «Старый друг», которая предоставляет возможность приобрести автотехнику «КАМАЗ» в лизинг на специальных условиях.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, участники программы «Старый друг» могут приобрести автотехнику в лизинг – с авансом от 10%, сроком лизинга – до 5 лет, увеличенным до 15% размером выкупного платежа. Также «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» учитывает индивидуальные предпочтения при составлении графика платежей. Кроме того, в числе привилегий – сниженная стоимость финансовой услуги, сокращенный комплект документов. Действуют сокращенные сроки рассмотрения заявки и заключения договора, приоритетное их рассмотрение.

В программе могут принимать участие лизингополучатели, которые заключили с АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» как минимум один договор лизинга и при этом своевременно оплатили более 12 лизинговых платежей (без учета авансового платежа). Программа распространяется на всю автотехнику «КАМАЗ» и доступна во всех дилерских центрах автогиганта, представительствах Лизинговой компании «КАМАЗ», а также в центральном офисе. Предложение действует до мая 2019 года.

Кроме того, «Лизинговая компания «КАМАЗ» увеличила лимит финансирования при экспресс-проверке лизингополучателей. Теперь лимит финансирования при экспресс-проверке для всех лизингополучателей составляет 25 млн рублей, для повторно обратившихся, кто имеет положительную платёжную дисциплину в АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» не менее одного года, – 50 млн рублей. Специальной опцией могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Таким образом, «Лизинговая компания «КАМАЗ» продолжает акцентировать внимание на небольших компаниях и индивидуальных предпринимателях, добавляя улучшения для этой категории бизнеса. Напомним, что в прошлом году существенно сократился пакет документов, необходимый для заключения сделки, упростились требования к кредитоспособности клиента, уменьшился срок проведения проверки лизингополучателей. Кроме того, «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» ввел систему «Электронный лизинг», которая позволяет значительно ускорить обмен документами между лизинговой компанией и клиентом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году лизинговая компания «КАМАЗ» показала абсолютный рекорд за все 16 лет своей деятельности по реализации автомобилей «КАМАЗ» в лизинг. К владельцам отправилось около 3 тыс. грузовиков вместо запланированных 1900 единиц. По итогам года доля Лизинговой компании «КАМАЗ» в общих продажах КАМАЗа на российском рынке составила более 10%. В 2018 году лизинговый портфель Лизинговой компании «КАМАЗ» вырос почти вдвое, и на этот момент составляет 24 млрд рублей.