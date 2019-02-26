Треть автомобилей Jaguar и Land Rover в 2018 году была продана в кредит

По итогам 2018 года доля автомобилей Jaguar и Land Rover, реализованных в кредит, составила 30% от общего объема продаж, что на 11% выше, чем годом ранее. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Jaguar Land Rover Россия, отметив, что не менее заметных показателей достигли продажи по кредитам с гарантированным обратным выкупом, закрепившись на уровне в 22% от всех автомобилей, реализованных по кредитным программам.

Программа Jaguar Land Rover Financial Servicer предлагает целый комплекс финансовых услуг и предложений. В России в данной программе работают Русфинанс Банк, Юникредит Банк и ВТБ. На данный момент кредитные ставки на новые автомобили Jaguar и Land Rover начинаются от 3,2% годовых. Также компания уже второй год реализует программу ReStart, объединяющую специальные кредитные условия и гарантию выкупной стоимости автомобиля. В основу этой программы заложен кредит с остаточным платежом, который предполагает отнесение выплаты части долга на конец займа, что в свою очередь существенно снижает размер ежемесячных платежей. И по истечении этого срока владелец может при желании вернуть автомобиль дилеру в счет первого взноса на следующую покупку.

Помимо этого, клиенты могут воспользоваться программой прямого субсидирования, услугой кредитования по двум документам и рефинансированием кредита с возможностью обменять свой автомобиль на новый Jaguar или Land Rover. Наиболее подходящее для себя финансовое предложение клиент может подобрать с помощью кредитного онлайн-калькулятора.

Добавим также, что компания Jaguar Land Rover реализует программу сертифицированных автомобилей с пробегом Approved. В рамках этой программы клиенты получают возможность приобрести автомобили Jaguar и Land Rover возрастом не более 5 лет и с пробегом не более 120 тыс. км. В 2018 году доля кредитных продаж сертифицированных автомобилей с пробегом по программе Jaguar Land Rover Approved составила порядка 20%. В настоящее время на автомобили, реализуемые по этой программе, действует кредитная ставка от 9% годовых.