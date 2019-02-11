Автомобили Lifan доступны со скидкой по программе trade-in

Компания Lifan объявила о старте новой программы trade-in: обменять старый автомобиль в зачет нового Lifan можно с выгодой до 90 тыс. рублей. Покупатель должен не менее 6 месяцев владеть автомобилем, сдаваемым в зачет по программе trade-in. Акция действует до 31 марта 2019 года, сообщает пресс-служба китайской марки.

Выгода при обмене старого Lifan по trade-in зависит от приобретаемой модели. Так, для Lifan Murman она составит до 90 тыс. рублей, Lifan Solano II – до 65 тыс. рублей, Lifan X60 – до 30 тыс. рублей, Lifan X50 – до 25 тыс. рублей.

Выгода при обмене автомобиля любой другой марки по trade-in также будет отличаться в зависимости от приобретаемой модели: Lifan Murman – до 70 тыс. рублей, Lifan Solano II – до45 тыс. рублей, Lifan X60 – до 20 тыс. рублей, Lifan X50 – до 20 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе российские дилеры Lifan реализовали 419 автомобилей – это на 53% меньше, чем годом ранее.