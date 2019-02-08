Автомобили Peugeot и Citroen стали доступны по программе льготного лизинга

В 2019 году бренды Peugeot и Citroen присоединились к государственной программе льготного автомобильного лизинга, представленной Минпромторгом РФ. Условия программ льготного лизинга распространяются на все модели коммерческих автомобилей Peugeot и Citroen, производимые в России: Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer, Peugeot Expert и Citroen Jumpy, сообщает пресс-служба Группы PSA.

Все вышеупомянутые модели брендов Peugeot и Citroen можно приобрести на условиях льготного финансового лизинга со скидкой на оплату авансового лизингового платежа до 10% от стоимости автомобиля. Чтобы воспользоваться программой льготного лизинга, клиенту нужно выбрать автомобиль в салоне дилеров Peugeot и Citroen, заключить договор финансовой аренды с лизинговой компанией, участвующей в программе, после чего приобретенный лизинговой компанией автомобиль передается клиенту в лизинг, при этом лизинговая компания предоставляет скидку на оплату авансового платежа до 10% от стоимости автомобиля.

В феврале на вышеуказанные автомобили 2018 года выпуска действует специальное ценовое предложение. Таким образом, выгода на покупку нового Peugeot Traveller первоначальной стоимостью 2 млн 109 тыс. 990 рублей, может составить до 300 тыс. рублей.