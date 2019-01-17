KIA в 2018 году увеличила кредитные продажи на четверть

Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в декабре более 44% от розничных продаж автомобилей KIA. По итогам всего 2018 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось свыше 73 тыс. клиентов (+25%), что эквивалентно 38% в общем объеме реализации марки. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится более 40% от общего числа кредитных договоров, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре российские дилеры KIA реализовали 18081 автомобиль – на 37% больше, чем годом ранее. По итогам всего 2018 года в России было продано 227584 автомобилей KIA (+25%), что является новым абсолютным рекордом за всю 10-летнюю историю KIA Motors Rus. В результате KIA удерживает лидерство среди всех иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,6% против 11,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.