Автомобили Nissan стали доступны в «Европлане» на специальных условиях

Автолизинговая компания «Европлан» стала участником программы Nissan Leasing. Теперь клиенты компании могут приобрести в лизинг автомобили марки на особых условиях: с авансом от 5%, без переплат или с минимальным платежом, а также по сниженной ставке финансирования. Предложение бессрочное, доступно во всех регионах России, сообщает пресс-служба «Европлана».

Как отмечается, программа Nissan Leasing создана специально для корпоративных клиентов, чтобы предложить эксклюзивные программы финансирования, которые существенно снизят затраты на приобретение и содержание автомобильных парков. Преимуществами приобретения автомобиля в лизинг являются сохранение оборотных средств, оптимизация налогооблагаемой базы по расчету налога на прибыль, возврат НДС. Также возможно применение механизма ускоренной амортизации, благодаря которому снижается налог на имущество.

Для максимально комфортного использования автомобиля в период финансовой аренды «Европлан» также предлагает клиентам комплексную поддержку: регистрацию транспортного средства в госорганах, доставку его от любого дилера до офиса клиента, выгодную топливную программу, помощь на дорогах, услугу выкупа автомобиля с пробегом и его зачет в качестве аванса по лизингу нового.