«Европлан» предлагает клиентам «Страхование платежей» на случай нехватки выплат по каско

Услуга «Страхование платежей (или «Финзащита»)» позволяет клиентам автолизинговой компании «Европлан» погасить задолженность по договору лизинга при нехватке выплаты по каско и компенсировать до 100% уплаченного аванса в случае утраты лизингового автомобиля. Как сообщает пресс-служба лизинговой компании, продукт разработан и реализуется совместно со страховой компанией «Согласие». Он оформляется на весь срок действия лизингового договора и рассчитан для случаев угона или уничтожения (например, серьезное ДТП или поджог) приобретенного в лизинг транспортного средства.

«Страхование платежей» особенно актуально для лизингополучателей, которые ранее сталкивались с недостаточностью покрытия каско в некоторых страховых случаях, особенно в первые месяцы после приобретения авто в лизинг. По нашим данным, в течение первого года пользования такое происходит с 20 - 30 автомобилями из каждой тысячи. Теперь этот риск может быть полностью застрахован. А полученным дополнительным возмещением клиенты смогут распорядиться по своему усмотрению, например, направить его на покупку новой машины в лизинг для быстрого замещения вышедшей из строя», – комментирует генеральный директор «Европлана» Александр Михайлов.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2018 года компания «Европлан» заключила около 24 тыс. договоров лизинга транспорта, различной техники и оборудования с лизингополучателями – российскими предприятиями, организациями, предпринимателями и физическими лицами. Стоимость закупленного для сделок лизинга транспорта составила 60,1 млрд рублей, что на 21,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.