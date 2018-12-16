 АВТОСТАТ | «Европлан» предлагает клиентам «Страхование платежей» на случай нехватки выплат по каско

16.12.18 Прочитали 130 раз

«Европлан» предлагает клиентам «Страхование платежей» на случай нехватки выплат по каско

«Европлан» предлагает клиентам «Страхование платежей» на случай нехватки выплат по каско

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Услуга «Страхование платежей (или «Финзащита»)» позволяет клиентам автолизинговой компании «Европлан» погасить задолженность по договору лизинга при нехватке выплаты по каско и компенсировать до 100% уплаченного аванса в случае утраты лизингового автомобиля. Как сообщает пресс-служба лизинговой компании, продукт разработан и реализуется совместно со страховой компанией «Согласие». Он оформляется на весь срок действия лизингового договора и рассчитан для случаев угона или уничтожения (например, серьезное ДТП или поджог) приобретенного в лизинг транспортного средства.

«Страхование платежей» особенно актуально для лизингополучателей, которые ранее сталкивались с недостаточностью покрытия каско в некоторых страховых случаях, особенно в первые месяцы после приобретения авто в лизинг. По нашим данным, в течение первого года пользования такое происходит с 20 - 30 автомобилями из каждой тысячи. Теперь этот риск может быть полностью застрахован. А полученным дополнительным возмещением клиенты смогут распорядиться по своему усмотрению, например, направить его на покупку новой машины в лизинг для быстрого замещения вышедшей из строя», – комментирует генеральный директор «Европлана» Александр Михайлов.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2018 года компания «Европлан» заключила около 24 тыс. договоров лизинга транспорта, различной техники и оборудования с лизингополучателями – российскими предприятиями, организациями, предпринимателями и физическими лицами. Стоимость закупленного для сделок лизинга транспорта составила 60,1 млрд рублей, что на 21,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автострахование лизинг f&i спецпредложения

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