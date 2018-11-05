 АВТОСТАТ | Финансовой программой «Старт» воспользовались более 30 тысяч клиентов Hyundai

05.11.18 Прочитали 952 раз

Финансовой программой «Старт» воспользовались более 30 тысяч клиентов Hyundai

Финансовой программой «Старт» воспользовались более 30 тысяч клиентов Hyundai

С момента запуска финансовой программы «Старт» в 2016 году ей воспользовались уже более 30 тыс. клиентов Hyundai.

Между тем, компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила о расширении списка моделей, доступных к приобретению по финансовой программе «Старт Плюс». Стоимость КАСКО и ТО по программе «Старт Плюс» фиксируется на момент заключения договора, а значит, клиент застрахован от роста цен на запасные части или повышения тарифа страховых компаний. При обращении в cервис клиент вправе выбрать любого, удобного для него, официального дилера Hyundai, сообщает пресс-служба корейской марки.

При этом стоимость КАСКО и cервиса прибавляется к сумме кредита и делится на 36 равных платежей, на которые не начисляются проценты в течение трехлетнего срока кредитования. Клиент платит проценты только за пользование кредитом на автомобиль.

В рамках программы «Старт Плюс» стоимость полиса КАСКО и ТО выгоднее по сравнению со стандартным предложением страховых компаний. Например, стоимость полиса КАСКО с полным покрытием для молодого клиента, приобретающего Solaris, за первый год владения обойдется в 79 тыс. 169 рублей, в то время как по продукту «Старт Плюс» клиент, внося ежемесячные платежи, получит за 42 тыс. 960 рублей не только аналогичное полное КАСКО, но и предоплаченное ТО.

Напомним, запуск специального кредитного продукта «Старт Плюс» был анонсирован в августе в рамках Московского автомобильного салона - 2018 для модели Santa Fe. С середины октября в рамках программы «Старт Плюс» клиенты, помимо кроссовера Santa Fe, могут приобрести модели Solaris, Creta, Elantra, Sonata и Tucson. Так, например, платеж по программе «Старт Плюс» на популярный седан Solaris составит всего 9 тыс. 580 рублей в месяц. Платеж включает в себя три составляющие: ежемесячный платеж по кредиту на автомобиль, который оформляется в рамках программы «Старт» с остаточным платежом; ежемесячный платеж за полис КАСКО, который оформляется на три года по фиксированной цене, с распределением всей стоимости на равные 36 ежемесячных платежей; ежемесячный платеж за сервис, согласно регламенту планового обслуживания на три года – три технических обслуживания по фиксированной цене с распределением всей стоимости на равные 36 ежемесячных платежей.

«Стоимость владения автомобилем всегда будет одним из ключевых вопросов для всех клиентов, задумавшихся о покупке автомобиля. Поэтому мы считаем важным дать нашим клиентам возможность оценить полную картину и точно понимать, во сколько им обойдется автомобиль в следующие три года. Программа «Старт Плюс» позволит приобрести новый автомобиль с прозрачной и фиксированной стоимостью владения, при этом не переплачивая лишние проценты по кредиту», – отметил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 10 месяцев 2018 года продажи автомобилей Hyundai в России составили 147312 единиц, что на 15% выше результата годичной давности.

, источник: www.autostat.ru

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