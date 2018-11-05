Финансовой программой «Старт» воспользовались более 30 тысяч клиентов Hyundai

С момента запуска финансовой программы «Старт» в 2016 году ей воспользовались уже более 30 тыс. клиентов Hyundai.

Между тем, компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила о расширении списка моделей, доступных к приобретению по финансовой программе «Старт Плюс». Стоимость КАСКО и ТО по программе «Старт Плюс» фиксируется на момент заключения договора, а значит, клиент застрахован от роста цен на запасные части или повышения тарифа страховых компаний. При обращении в cервис клиент вправе выбрать любого, удобного для него, официального дилера Hyundai, сообщает пресс-служба корейской марки.

При этом стоимость КАСКО и cервиса прибавляется к сумме кредита и делится на 36 равных платежей, на которые не начисляются проценты в течение трехлетнего срока кредитования. Клиент платит проценты только за пользование кредитом на автомобиль.

В рамках программы «Старт Плюс» стоимость полиса КАСКО и ТО выгоднее по сравнению со стандартным предложением страховых компаний. Например, стоимость полиса КАСКО с полным покрытием для молодого клиента, приобретающего Solaris, за первый год владения обойдется в 79 тыс. 169 рублей, в то время как по продукту «Старт Плюс» клиент, внося ежемесячные платежи, получит за 42 тыс. 960 рублей не только аналогичное полное КАСКО, но и предоплаченное ТО.

Напомним, запуск специального кредитного продукта «Старт Плюс» был анонсирован в августе в рамках Московского автомобильного салона - 2018 для модели Santa Fe. С середины октября в рамках программы «Старт Плюс» клиенты, помимо кроссовера Santa Fe, могут приобрести модели Solaris, Creta, Elantra, Sonata и Tucson. Так, например, платеж по программе «Старт Плюс» на популярный седан Solaris составит всего 9 тыс. 580 рублей в месяц. Платеж включает в себя три составляющие: ежемесячный платеж по кредиту на автомобиль, который оформляется в рамках программы «Старт» с остаточным платежом; ежемесячный платеж за полис КАСКО, который оформляется на три года по фиксированной цене, с распределением всей стоимости на равные 36 ежемесячных платежей; ежемесячный платеж за сервис, согласно регламенту планового обслуживания на три года – три технических обслуживания по фиксированной цене с распределением всей стоимости на равные 36 ежемесячных платежей.

«Стоимость владения автомобилем всегда будет одним из ключевых вопросов для всех клиентов, задумавшихся о покупке автомобиля. Поэтому мы считаем важным дать нашим клиентам возможность оценить полную картину и точно понимать, во сколько им обойдется автомобиль в следующие три года. Программа «Старт Плюс» позволит приобрести новый автомобиль с прозрачной и фиксированной стоимостью владения, при этом не переплачивая лишние проценты по кредиту», – отметил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 10 месяцев 2018 года продажи автомобилей Hyundai в России составили 147312 единиц, что на 15% выше результата годичной давности.