Кроссоверы Chery доступны в кредит с Cash Back

До конца октября в официальных дилерских центрах Chery можно приобрести кроссоверы Chery Tiggo 5, Tiggo 3 и Tiggo 2 по кредитной программе «Гарантия Oтличной Cтавки» и с участием программы по Trade-in с максимальной выгодой до 392 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус», программа «Гарантия Отличной Ставки» (Г.О.С. программа) – это первый на рынке России продукт автокредитования, подразумевающий наличие «Cash Back» клиенту. После полного погашения кредита банк-партнер Chery Finance пересчитывает проценты, оплаченные за весь срок действия договора потребительского кредита. Разница в оплаченных процентах по стандартной ставке банка-партнера и процентах, рассчитанных по сниженной процентной ставке, возвращается клиенту на его банковский счет.

Клиент, приняв решение воспользоваться данным кредитным предложением, приобретает автомобиль по спеццене от «Чери Автомобили Рус». Выгода на полноразмерный кроссовер Chery Tiggo 5 составляет 40 тыс. рублей, на среднеразмерный Chery Tiggo 3 и компактный CheryTiggo 2 – 30 тыс. рублей.

При покупке по программе Trade-in для Tiggo 5 выгода для владельцев автомобилей Chery составляет от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, других марок – от 40 тыс. до 70 тыс. рублей в зависимости от выбранной комплектации; Tiggo 3 выгода для владельцев автомобилей Chery составляет от 40 тыс. до 70 тыс. рублей, других марок – от 35 тыс. до 50 тыс. рублей в зависимости от выбранной комплектации; Tiggo 2 выгода для владельцев автомобилей CHERY составляет от 60 тыс. до 70 тыс. рублей, других марок – от 40 тыс. до 50 тыс. рублей в зависимости от выбранной комплектации.

Так, например, приобретая кроссовера Chery Tiggo 5 в комплектации Luxury Plus CVT, по программе Trade-in и с привлечением кредитных средств по программе «Гарантия Отличной Ставки» максимальная суммарная выгода составит 392 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года продажи Chery в России остались на прошлогоднем уровне и составили 4179 автомобилей. Бестселлером марки остается среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 3.