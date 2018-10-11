Банки рассказали о реализации льготных автокредитов на Дальнем Востоке

Несмотря на то, что основной этап госпрограмм «Первый/Семейный автомобиль» завершился в мае 2018 года, продолжает действовать особая программа для жителей Дальневосточного федерального округа, предполагающая скидку 25% при покупке новых автомобилей российского производства.

Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков, программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на данный момент действуют только на территории Дальневосточного федерального округа, где объем продаж новых автомобилей невысок по сравнению с остальными регионами РФ. Цель данной программы – повысить привлекательность новых автомобилей на фоне праворульного автотранспорта, и доля этой программы на территории ДФО существенна. Среди марок, которые пользуются популярностью у заемщиков Совкомбанка и реализуются по данной программе, традиционно LADA, Hyundai и УАЗ.

По словам начальника управления по работе с партнерами ЮниКредит Банка Дениса Алфёрова, действующая на Дальнем Востоке программа «Первый/Семейный автомобиль» уникальна, так как позволяет получить скидку на автомобиль в размере 25% от его стоимости, при этом все расходы на оформление госсубсидии банк берет на себя. Тем не менее с учетом емкости рынка ДФО – а он пока небольшой по сравнению с другими регионами – объем продаж по такой программе незначительный.

«Говорить о высоком спросе на автокредиты в Дальневосточном федеральном округе пока не приходится. Данные по рынку свидетельствуют, скорее, о единичных случаях использования данных программ при покупке транспортных средств», – подтверждает директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Наталья Русова.

Напомним, в целях повышения доступности новых, экологичных и безопасных автомобилей, оснащенных системой ГЛОНАСС, с 11 апреля 2018 года для жителей Дальневосточного федерального округа Минпромторг России увеличил скидку, предоставляемую в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», с 10% до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля. Как отмечалось, данная мера позволит достичь примерного стоимостного паритета новых автомобилей российского производства и популярных на Дальнем Востоке импортных бывших в употреблении автомобилей.

Скидка на первоначальный взнос в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» предоставляется банком заемщику, приобретающему в кредит легковой автомобиль стоимостью до 1,45 млн рублей, при соблюдении следующих условий: наличие водительского удостоверения; наличие двух или более несовершеннолетних детей (проверяется банком по паспорту или свидетельствам о рождении детей), либо приобретение автомобиля впервые (проверяется банком, в том числе через бюро кредитных историй); обязательство заемщика не заключать в 2018 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля (для исключения повторного пользования скидкой).

О том, как может измениться рынок автокредитования после повышения ключевой ставки Центробанка, можно узнать здесь.