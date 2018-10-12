Как повышение ключевой ставки повлияет на авторынок?

На фоне усиления инфляционных рисков и введения новых санкций Центробанк впервые после «черного вторника» 2014 года решился на повышение ключевой ставки. Это может привести к удорожанию автокредитов, которые стали локомотивом спроса на автомобильном рынке.

Ключевое решение

Банк России недавно повысил ключевую ставку на 0,25 базисных пункта до 7,5% годовых. И хотя это повышение не является значительным, обращает на себя тот факт, что регулятор решился на такую меру впервые с декабря 2014 года. Тогда, напомним, Центробанку пришлось экстренно повысить ставку сразу на 6,5 п.п. до 17%. В дальнейшем, правда, ключевая ставка постепенно снижалась, а вслед за ней дешевели и кредитные продукты. На автомобильном рынке этому также способствовали совместные дисконтные программы банков с автопроизводителями. К примеру, ВТБ с начала 2018 года уже несколько раз снижал ставки по автокредитам – в среднем банк уменьшил их на 2 п.п. в объемообразующих программах, и на сегодняшний день кредит на автомобиль в рамках базовых предложений ВТБ доступен по ставке от 8,9%. В Совкомбанке также недавно снизили процентные ставки как по стандартным продуктам, так и по федеральным программам, действующим с автопроизводителями и импортерами. В частности, в рамках программы GAZ Finance снижение составило до 4,35%. А в ЮниКредит Банке, где значительная часть автокредитов предоставляются в партнерстве с производителями, есть автокредиты со ставками 3,9% годовых.

Как говорит директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Наталья Русова, поддерживая спрос, участники рынка автокредитования сегодня создали новые инструменты для сдерживания роста ставок и замещения соответствующих госпрограмм. Так, автопроизводители при участии ведущих отраслевых банков активно предлагают клиентам собственные программы льготного субсидирования. В некоторых случаях автокредит можно получить с минимальной переплатой – со ставкой в 0,1% годовых, например.

В результате автокредитование стало одним из основных драйверов спроса на автомобильном рынке в последние годы, обеспечивая порядка половины всех продаж. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля автомобилей, купленных в кредит, во втором квартале 2018-го года достигла рекордных 49,1%. При этом по состоянию на август текущего года средний размер автокредита впервые приблизился вплотную к 800-тысячной отметке и составил 790,8 тыс. рублей, увеличившись на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (675,5 тыс. руб.).

«На протяжении нескольких лет Центробанк поддерживал курс на снижение ключевой ставки. Во многом благодаря этому мы наблюдали рост спроса на автокредиты. Так, в первом полугодии 2018 года компании “Рольф” удалось добиться проникновения кредитования в розничные продажи новых автомобилей на уровне 49,5%, несмотря на завершение программ льготного кредитования. Большую роль здесь сыграли и специальные кредитные программы автопроизводителей со сниженной процентной ставкой – вплоть до беспроцентной рассрочки. Таким образом, производители стимулируют приобретение своих моделей в кредит, предоставляя покупателям серьезный дисконт. Например, у Mitsubishi есть предложение беспроцентной рассрочки на 3 года на покупку нескольких моделей», – комментирует директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников. В то же время повышение ключевой ставки напрямую влияет на стоимость финансирования для самих банков, поэтому курс на повышение ключевой ставки, по мнению эксперта, вызовет постепенное подорожание автокредитов для потребителей и, следовательно, снижение спроса на них.

«Повышение ключевой ставки на 0,25%, на наш взгляд, не окажет существенного влияния на уровень процентных ставок основных игроков рынка автокредитования. Однако если тренд на ее повышение в краткосрочной перспективе продолжится, то банковский сектор будет вынужден реагировать путем повышения уровня процентных ставок не только по автокредитам, но и в целом по кредитным продуктам. Связано это с удорожанием стоимости фондирования банка, соответственно, при росте стоимости привлечения растет стоимость размещения», – подтверждает главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков.

Ставки растут

Действительно, Центробанк не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, а вернуться к смягчению денежно-кредитной политики регулятор рассчитывает лишь в конце 2019-го – первой половине 2020 года. В связи с этим некоторые банки уже начали или планируют повышать ставки по кредитным продуктам, включая автокредиты. Так, Русфинанс Банк рассматривает сценарий роста базовых ставок уже в текущем месяце. На сегодняшний день средний размер ставок по автокредитам в банке находится на уровне в 15-16% годовых. По словам Натальи Русовой, немного позже изменения коснутся программ банка с автобрендами, поскольку требуется время для обсуждения и синхронизации общих активностей. «Нужно понимать, что четвертый квартал – самый емкий для всех игроков. Это наложит дополнительную осторожность на лидеров рынка, так как никто не хочет резко потерять позиции из-за лишней активности, – констатирует она. – Не думаю, что повышение ставок на 0,5% принципиально скажется на продажах автомобилей до конца года. Тем более сегодня ставки и так находятся на минимуме, а отложенное до следующего года повышение НДС может стать мотивирующим фактором для совершения покупки в ближайшие месяцы».

В Совкомбанке не прогнозируют резких изменений уровня процентных ставок на ближайший квартал, отмечая, что все будет зависеть от ключевой ставки. Если она будет существенно увеличена, то поддержка рынка будет зависеть от действий и возможностей производителей и импортеров автомобилей, сотрудничающих с банками. Они в первую очередь и будут нивелировать негативные последствия повышения стоимости автокредитов.

Руководитель департамента автобизнеса, старший вице-президент ВТБ Алексей Токарев также не ожидает существенного изменения процентных ставок на рынке автокредитования. По его мнению, в текущем и в следующем годах участники рынка будут стремиться удержать высокую долю продаж новых автомобилей в кредит, перестраиваться под запуск специальных предложений, продвигать пакетные продукты, предполагающие набор страховых и сервисных услуг, упрощать схему кредитования.

Напомним, в сентябре продажи новых автомобилей в России впервые с начала года увеличились на однозначную величину, однако замедление темпов роста отчасти связано с высокой базой прошлого года. В свете текущего состояния рынка и ожидаемого увеличения НДС с января будущего года Ассоциация европейского бизнеса обновила свой прогноз на 2018 год, согласно которому российский авторынок может вырасти на 13% к прошлому году до 1,8 млн легковых машин и LCV.

Как отмечает начальник управления по работе с партнерами ЮниКредит Банка Денис Алфёров, недавнее повышение ключевой ставки произошло перед традиционным сезонным ростом продаж конца года, когда автодилеры предлагают специальные условия покупки машин текущего года. «На наш взгляд, рост стоимости автомобилей и ожидания эффекта от НДС влияют на рынок гораздо сильнее, чем изменения в ставке по автокредиту на 0,2-0,5%. В этих условиях важно избегать волатильности в ценообразовании – как со стороны производителей, так и со стороны дилерских сетей, банков. Прямая пропорциональная реакция на любые изменения рынка (в том числе валюты, ключевой ставки и т.д.) «в лоб» оказывает негативный эффект на настроения покупателей. Повышение цен может оказаться несущественным, а от покупки откажутся многие сомневающиеся. Поэтому всё в руках участников рынка – необходимы верные маркетинговые инструменты», – рассуждает Денис Алфёров.

Льготные автокредиты вернутся?

По мнению директора департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрия Белова, дабы не ухудшать ситуацию с автокредитованием в дальнейшем, необходимо сохранить ключевую ставку на текущем уровне и не допускать ее повышения. Также может помочь возобновление госпрограммы льготного автокредитования, но с увеличением максимальной стоимости автомобиля, подходящего под программу, так как цены на автомобили продолжают расти. И если не учесть этот факт в госпрограмме, то она может оказаться слишком «точечной», то есть нацеленной лишь на узкий список марок/моделей. «Как показывает практика прошлых лет, именно повышение ставок по автокредитам стимулировало государство возобновлять госпрограмму. Скорее всего, такая же история повторится и в начале 2019 года», – полагает эксперт.

Напомним, программа льготного автокредитования, успешно действовавшая с 2015 года, была завершена в конце прошлого года. До мая 2018-го года продолжали работать адресные программы «Первый/Семейный автомобиль», предполагающие скидку в 10% от стоимости автомобиля на уплату первоначального взноса для начинающих водителей и многодетных семей. Эти программы по-прежнему действуют на Дальнем Востоке, где размер дисконта даже был увеличен до 25%, однако, по данным кредитных организаций, особым спросом они там, тем не менее, не пользуются.

В свою очередь, операционный директор по направлению люкс компании «Авилон» Вагиф Бикулов считает, что с повышением ключевой ставки можно ожидать роста стоимости кредитов, которая несущественно снизит привлекательность кредитных предложений, ведь это будет несложно компенсировать программами субсидирования от производителей. При этом не стоит недооценивать инвестиции производителей в удержание цен, несмотря на рост курсов валют относительно рубля, поскольку доля рынка для многих по-прежнему важнее краткосрочных показателей прибыли. Корректировка госпрограмм льготного автокредитования также может стать эффективным инструментом для увеличения кредитных продаж. «Совокупность факторов говорит, что без активного вовлечения в ситуацию государства и производителей авторынок может столкнуться с отрицательной динамикой уже в 2019 году», – резюмирует Вагиф Бикулов.