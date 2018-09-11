Более 40% автомобилей KIA в августе проданы в кредит

Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в августе более 40% от розничных продаж автомобилей KIA. С начала года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось свыше 47 тысяч клиентов, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится более 40% от общего числа кредитных договоров, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры KIA реализовали 18857 автомобилей, что на 25,3% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2018 года в России было продано 148575 автомобилей KIA, что на 27,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди всех представленных в России иностранных автомобильных брендов.