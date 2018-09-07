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Динамика авторынка в августе 2018 года

Динамика авторынка России в августе 2018 года

В августе текущего года продажи новых автомобилей в нашей стране выросли на 11% по сравнению с августом 2017-го. Оба сегмента – массовый и премиальный – показали рост на 11,4% и 14,8% соответственно.

Продажи автомобилей массовых марок составили 128,2 тыс. единиц, что составляет 90,8% от общего объема реализации. Отметим, что среди ТОП-25 марок-лидеров 17 в этом сегменте показали положительную динамику. Лучше всего эти показатели у Zotye, реализация машин которой выросла в 3,3 раза. Более чем в два раза увеличились продажи у Changan и Honda и почти в 2 раза – у Mitsubishi. Однако у 8 брендов продажи по итогам июля ушли в «минус». Так, более 4% потерял Ford (-4,4%), отрицательную динамику показывают еще Peugeot (-5%), УАЗ (-7,4%), Lifan (-10,8%), Chevrolet (-14,8%), Datsun (-21,5%), Chery (-27,1%) и Citroen (-74,8%).

Продажи в премиум-сегменте за отчетный период увеличились на 14,8% до 13 тыс. автомобилей, а его доля составила 9,2%. Из 14 представителей этого сегмента 13 находятся в «плюсе». Самый большой рост продаж у Genesis, реализация которого выросла в 3,8 раза. Хорошую динамику показывает Jeep (+75%). Остальные марки демонстрируют более скромные цифры роста – от 0,7% (Mercedes-Benz) до 41,4% (MINI). Только у одного бренда из премиум-сегмента зафиксировано падение – на 49,1% «провалился» Smart.

, источник: www.autostat.ru

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