 АВТОСТАТ | Более 35% автомобилей KIA в июле проданы в кредит

14.08.18 Прочитали 296 раз

Более 35% автомобилей KIA в июле проданы в кредит

KIA Rio X-Line 2

Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в июле более 35% от розничных продаж автомобилей KIA. С начала года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось около 40 тысяч клиентов, что на 41% больше чем за аналогичный период 2017 года. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится более 42% от общего числа кредитных договоров, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры KIA в июле реализовали 18508 автомобилей, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи месяцев 2018 года в России было продано 129710 автомобилей KIA, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди всех представленных в России иностранных автомобильных брендов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи автокредитование f&i kia

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Рынок автомобилей с пробегом в июле вырос на 3%

вчера, 17:02

Все новости

Статьи на тему

Бренды и автопроизводители: кто есть кто в 2018-м? («АВТОСТАТ»)

16 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 марок по выручке в 1 полугодии 2018 года

вчера, 14:34

Вся инфографика