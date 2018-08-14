Более 35% автомобилей KIA в июле проданы в кредит

Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в июле более 35% от розничных продаж автомобилей KIA. С начала года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось около 40 тысяч клиентов, что на 41% больше чем за аналогичный период 2017 года. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится более 42% от общего числа кредитных договоров, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры KIA в июле реализовали 18508 автомобилей, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи месяцев 2018 года в России было продано 129710 автомобилей KIA, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди всех представленных в России иностранных автомобильных брендов.