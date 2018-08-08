Продажи автомобилей в кредит в июне сократились на 5%

В июне 2018 года россиянами в кредит было куплено чуть более 60 тыс. легковых автомобилей. Этот показатель на 4,8% меньше, чем за тот же период годичной давности. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по результатам обработки данных 4100 кредитных организаций.

В связи с тем, что объем рынка новых легковых автомобилей в России по итогам июня вырос на 6,3% (до 131,7 тыс. шт.), то доля выданных автокредитов уменьшилась до 45,8%. При этом в июне 2017 года она составляла 51,2%, т.е. была выше на 5,4 процентного пункта.

«Снижение объемов выдачи автокредитов может быть следствием окончания прошедшей весной программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в большинстве регионов страны (за исключением Дальнего Востока), которые действовали в рамках льготного автокредитования. А вот ее продление на ближайшие 2,5 года вселяет уверенность, что рынок автокредитования стабилизируется», – отмечает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

Несмотря на июньское падение, в целом по 2 кварталу продажи автомобилей в кредит в России выросли на 19%, о чем ранее сообщалось в специально подготовленном пресс-релизе.