 АВТОСТАТ | НБКИ и «АВТОСТАТ»: количество выданных автокредитов во 2 квартале 2018 года выросло на 19%

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НБКИ и «АВТОСТАТ»: количество выданных автокредитов во 2 квартале 2018 года выросло на 19%

НБКИ и «АВТОСТАТ»: количество выданных автокредитов во 2 квартале 2018 года выросло на 19%

По информации 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2 квартала 2018 года количество купленных в кредит автомобилей составило 208,1 тыс. единиц. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число выданных автокредитов выросло на 19,1% (во 2 кв. 2017 года – 174,8 тыс. шт.). Также стоит отметить, что в указанном отчетном периоде количество выданных автокредитов превысило аналогичный показатель 2 квартала  «докризисного» 2014 года (205 тыс. шт.) (Диаграмма 1).

Диаграмма 1

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2017 года объемы автокредитования во 2 квартале 2018 года выросли на 26,1% и составили 149,9 млрд руб. (во 2 кв. 2017 г. – 118,8 млрд руб.).

Сопоставление данных о рынке автомобилей, предоставленных аналитическим агентством «АВТОСТАТ», и количества выданных автокредитов указывает на продолжающуюся тенденцию по увеличению доли кредитных автомобилей в общем объеме автомобильного рынка (Таблица 1). Так, во 2 квартале 2018 года доля автомобилей, купленных в кредит, составила 49,1% от общих продаж, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на один процентный пункт (во 2 квартале 2017 года – 48,1%).

Таблица 1

«Банки продолжают наращивать выдачу автокредитов, увеличивая тем самым долю «кредитных» автомобилей в структуре рынка, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом растущие темпы автокредитования оказывают существенную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей. Стоит отметить и стабилизацию качества автокредитов – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования. В числе прочего этому способствуют новые данные и решения НБКИ, позволяющие кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и управлять рисками».

«Вот уже седьмой квартал подряд мы наблюдаем рост продаж автомобилей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – При этом основным фактором увеличения доли кредитных автомобилей в структуре рынка, по нашему мнению, является реализация госпрограммы льготного автокредитования, спектр которой на определенный период был расширен за счет программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Помимо субсидированной процентной ставки, в рамках этих программ покупатели получали и 10%-ную скидку на автомобиль, что только повышало привлекательность кредита».

Таблица 2

Примечание: в целом по рынку РФ, данные и расчеты НБКИ и агентства «АВТОСТАТ».
* С учетом автомобилей с пробегом.
** На основании регистраций новых легковых автомобилей в РФ.
*** Доля кредитов, выданных на новые автомобили несколько меньше, т.к. отсутствует разбивка данных по выдачам кредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили автокредитование кредиты

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