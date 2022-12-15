Каковы перспективы автомобилей «Москвич»?

В России стартуют продажи кроссовера «Москвич 3», к которому скоро добавится и электрический вариант модели. Как эти новинки выглядят на фоне основных конкурентов, и каков потенциал их продаж? С этим вопросом мы обратились к ведущим автодилерам и экспертам.

Игорь Моржаретто, шеф-редактор Радио «Автодор»:

- Окончательная цена кроссовера «Москвич 3» пока не оглашена. Предполагается, что она будет в пределах 1,6 – 2,2 млн рублей. Очень важно, чтобы основная, самая востребованная комплектация была где-то в районе 2 миллионов. Тогда новинка будет востребована, так как будет стоить чуть ниже конкурентов. Иных преимуществ у модели нет – она вполне на уровне всех китайских «одноклассников». Однако не секрет, что столичное правительство будет рекомендовать «Москвич 3» корпоративным клиентам, таксопаркам, компаниям каршеринга и т.д. Возможно, рекомендации будут не только административного характера, но и предполагать некие льготы для покупателей. Тогда у модели, конечно, будет и реально преимущество перед конкурентами.

Что касается электрокроссовера «Москвич 3e», на электрокары в нашей стране спрос действительно небольшой, но он постоянно растет. Кроме того, есть свободная ниша на рынке – доступные по цене (до 2 млн руб.) электромобили. Но тут совсем пусто. Хотя с помощью программы льготного автокредитования можно получить скидку на покупку электромобиля в 925 тыс. рублей, но эта сумма на деле «нивелируется» за счет «аппетитов» банков и страховых компаний. Так что, при предполагаемой цене электрокроссовера «Москвич 3e» в 3 млн рублей никаких серьезных преимуществ перед моделями Evolute нет (других конкурентов пока нет). И в таком случае приходится рассчитывать лишь на корпоративных клиентов. На те же компании такси и каршеринга, но главное – на самых разных чиновников, которых, думаю, в ближайшее время могут пересаживать на электромобили. А что – красивая идея, если уже нет возможности закупать российские BMW или Skoda?

Относительно планов завода «Москвич» выпустить в 2023 и 2024 гг. 50 тысяч и 100 тысяч автомобилей соответственно – все зависит от состояния нашего авторынка. Взвешенный прогноз на следующий год – примерно 800 тыс. новых машин, из которых 400 – 500 тысяч придется на долю АВТОВАЗа. Кроме «Москвича», в 2023 году новых серьезных игроков из числа отечественных производителей не ждем (знаю лишь о планах на 2024 – 2025 годы). Так что, у столичного предприятия есть серьезные шансы в ближайшие два года занять достойное место на рынке и выполнить свои планы. Если только получится расширить модельный ряд и удержать приемлемую цену. Иначе будет очень сложно конкурировать с другими китайскими производителями, которые ведут себя на нашем рынке очень активно, предлагают новые модели, марки, а также скидки. Ну и, конечно, сразу заняться созданием развитой сервисной сети, иметь запас запчастей. Впрочем, есть еще политический фактор, который в один день может поломать все планы, но тут я прогнозировать ничего не берусь.

Денис Цепелев, директор по развитию ГК «Аларм-Моторс»:

- Новый кроссовер «Москвич 3» будет представлен в различных комплектациях и цветовых решениях. По предварительной информации, стартовая цена будет начинаться от 1,8 млн рублей. Российский покупатель давно привык к высокому уровню комфорта и качества автомобилей, представленных на рынке. Исходя их этого, предполагаем, что наиболее востребованными будут топовые версии модели, где в оснащении мультимедийная система на 10,25 дюйма, электропривод задней двери багажника, подключение к Apple CarPlay и Android Auto, электрический стояночный тормоз и многие другие опции. В то же время простые версии модели, очевидно, будут иметь потенциальный спрос для каршеринга.

Основными конкурентами новинки станут присутствующие на рынке модели SUV: из китайских брендов, в первую очередь, Chery Tiggo 4, Geely Coolray, из корейских – Huyndai Creta, Kia Soul. Ценовое позиционирование на старте продаж на сегодня ниже, чем у ближайших конкурентов, а оснащение на том же уровне, что точно позволит новой модели занять место среди бестселлеров.

Что касается электрокроссовера «Москвич 3e», при отсутствии на сегодняшний день каких-то системных поставок электрокаров основным конкурентом пока является Evolute i-JOY. Целевая аудитория электрокаров на сегодня формируется людьми среднего или молодого возраста, которых устраивает присутствующая в городе зарядная инфраструктура, и кто не планирует частых и длительных поездок за город или в автопутешествия. То есть, для решения задач перемещения по городу с экономией на топливе, обслуживании, парковке и прочем, в сравнении с традиционными автомобилями с ДВС.

Очевидно, что наибольший спрос будет на автомобили «Москвич» с традиционными двигателями, в первую очередь, из-за более развитой инфраструктуры заправок и обслуживания. Кроссоверы по-прежнему пользуются повышенным спросом у покупателей и, похоже, тенденция не изменится, так что линейка «Москвича» будет очень кстати. В то же время есть устойчивый спрос на седаны, включая бюджетные для такси, где лидерство занимали корейские бренды, временно приостановившие сборку и поставки.

Производственный план «Москвича» на 2023 и 2024 гг. в 50 тысяч и 100 тысяч автомобилей соответственно выглядит вполне реалистичным, учитывая необходимость замены каршеринговых парков в столичных регионах, а также потенциально высокий интерес со стороны розничных покупателей.

Сергей Бургазлиев, независимый консультант индустрии «Автомобили и транспорт»:

- Пока завод «Москвич» показал лишь демонстрационный запуск. Это с определенной долей осторожности можно считать формальным началом полноценного сборочного производства, однако я не сомневаюсь, что фактический запуск сборки в формате SKD состоится в самое ближайшее время. В любом случае, сам факт сохранения производства и технологий уже можно считать успехом в нынешних реалиях.

По факту, конкурентов у «Москвича» не так много. В первую очередь, это китайские бренды: Chery, Haval, Geely и, в перспективе, некоторые другие марки из Поднебесной. На ближайшие несколько лет я не вижу перспектив возвращения европейских, американских, корейских и японских марок в Россию. Особых преимуществ по сравнению с моделями вышеупомянутых брендов в данном сегменте у «Москвича» нет, собственно как и явных недостатков, но рекомендую будущим покупателям все же смотреть и сравнивать автомобили вживую, а также проводить тест-драйвы.

Официально цены на кроссовер «Москвич 3» еще не объявлены, но я бы, для целевого ценового позиционирования и достижения годовых объемов данной модели в 10 – 15 тыс. штук, рекомендовал диапазон от 1,3 млн до 2 млн рублей, тем более что несложно посмотреть, сколько аналогичный «автомобиль-донор» (бренд JAC) стоит в Китае, разумеется с учетом логистики, таможни, страховки.

Пока сомневаюсь, что в первые год – два «Москвич 3» сможет занять именно лидерские позиции в сегменте SUV, но то, что он будет заметным игроком, я допускаю. Вот когда «Москвич» представит всю линейку автомобилей, тогда шансы войти в призеры рынка кроссоверов существенно увеличатся. Сегмент SUV – крайне востребован, и если «Москвич» представит четыре кроссовера в общем ценовом диапазоне от 1,3 млн до 4,5 млн рублей, то тогда однозначно другим брендам придется считаться с новым игроком.

Думаю, что планы «Москвича» по продаже 100 тысяч автомобилей в 2024 году, при условии запуска четырех моделей в указанном мной ценовом диапазоне к концу 2023-го, наличии не менее 120 – 140 дилеров в России, а также ряда партнерских программ с банками по льготному кредитованию покупателей, могут быть реализуемы. Очень многое будет зависеть от общей стратегии «Москвича», которую завод разрабатывает совместно со своим технологическим партнером – КАМАЗом.

Денис Решетников, руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto:

- Компактный кроссовер «Москвич 3» – это на данный момент одна из самых ярких премьер отечественного авторынка. Да, это лицензированная копия китайского JAC JS4, но собирается она у нас, а в дальнейшем планируется модернизация модели с использованием отечественных составляющих. Начало положено, и начало это неплохое. Если посмотреть на основные характеристики автомобиля – 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с., передний привод, 6-ступенчатая МКП или вариатор – то его главными конкурентами станут Haval Jolion, Chery Tiggo 4 PRO, Geely Coolray.

Сейчас на российском рынке есть серьезный дефицит примерно в 800 тыс. автомобилей сегмента SUV B+. Это Hyundai Creta, Renault Duster, Renault Kaptur. И «Москвич 3», по логике производителя, должен стать одним из способов сокращения этого дефицита. Но получится это реализовать или нет, сильно зависит от конечной стоимости новой модели, которая, по предварительным данным, составит 1,6 – 2 млн рублей. Также новинка будет включена в государственную программу льготного автокредитования, дающую скидку в 20 – 25% в зависимости от региона. С одной стороны, стоимость кроссовера «Москвич 3» на фоне поднявшихся цен выглядит привлекательно. С другой – она полностью вписывается в ценовой сегмент прямых конкурентов, таких как Chery Tiggo 4 PRO и Geely Coolray. Поэтому стоимость автомобиля «Москвич 3» назвать серьезным конкурентным преимуществом нельзя. Следовательно, должны быть какие-то дополнительные «опции», которые привлекут потенциальных покупателей.

Если говорить про электрическую версию кроссовера «Москвич 3e», то прогнозировать, насколько будет востребована такая модель в нашей стране, сложно. И тут вопрос не столько в цене, сколько в разветвленности инфраструктуры, необходимой для обслуживания электромобилей. Вероятнее всего, спрос будет. Но среди тех покупателей, которым интересно пробовать новинки и следовать актуальным тенденциям. Массовой реализации такой модели в ближайшие год – два ожидать не стоит.