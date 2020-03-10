В 2020 году дилеры выживут благодаря автомобилям с пробегом

В феврале 2020 года в Москве проходил ежегодный форум автомобильного бизнеса «ForAuto – 2020», организованный аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Участие в нем приняли руководители дилерских холдингов, производители автомобилей и компонентов, представители банков, страховых и лизинговых компаний – всего более 200 человек, которые непосредственно работают в автомобильном бизнесе.
Среди участников форума был проведен онлайн-опрос, в ходе которого мы выяснили, что эксперты рынка думают о прошедшем годе и какие планы строят на будущее. А учитывая то, что форум проводился уже в 10-й раз, мы смогли проследить, как за последние годы менялось мнение специалистов, и насколько точно их прогнозы соответствовали фактическому положению дел в автомобильной отрасли. По традиции начнем с подведения итогов ушедшего года.
Более чем для 40% аудитории оценили 2019 год как неудачный и только 11% смогли назвать его очень успешным. В 2019 году тех, кто был доволен или очень доволен прошедшим годом, было 77,5%, при этом 25% считали 2018 год просто отличным.
Что касается планов на будущий год, то здесь мнения разделились. Если для одних компаний «задача номер один» на 2020 год – удержаться на уровне прошлого года (39%), то для других (33%) кризис в автобизнесе предоставляет новые шансы для роста более чем на 10%. Кстати, в 2019 году те, кто рассчитывал увеличить продажи более чем на 10%, составляли почти половину зала – 48%.
Мы попросили участников форума дать прогноз для рынка новых автомобилей на 2020 год, и здесь стало очевидно, что в существующих условиях прогнозы будут исключительно негативными. Вопрос состоит лишь в том, насколько сильно может упасть российский рынок. Половина экспертов считает, что рынок снизится на величину от 0% до 5%, вторая половина прогнозирует падение свыше 5%. Заметим, что в 2019 году ожидания от рынка были гораздо более оптимистичными: 30% аудитории были уверены, что рынок сохранится на текущем уровне, еще 34% прогнозировали умеренный рост – до 5%, а 25% респондентов считали, что рынок покажет незначительное падение от 0% до 5%, что фактически и произошло.
Основным фактором, который будет оказывать наибольшее влияние на автомобильный бизнес, больше половины участников форума (52,17%) назвали рост цен на автомобили, а еще 20% уверены, что на рынок окажет влияние уровень доходов потенциальных покупателей автомобилей. Интересно, что в прошлом году покупательская способность населения была важнейшим рычагом рынка для 47% экспертной аудитории. А вот рост цен принимали во внимание только 10% участников опроса.
Какие же резервы роста для дилерского бизнеса в 2020 году видят участники? Почти 65% уверены, что ставку нужно делать на развитие продаж автомобилей с пробегом. Этот рынок в нашей стране в 3 раза больше рынка новых автомобилей и не так сильно зависит от тех факторов, которые влияют на продажи новых машин. Однако свои нюансы здесь тоже имеются.
Именно об особенностях развития этого направления бизнеса будут говорить на форуме «Used Cars – 2020. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты», который пройдет в Москве 23 апреля 2020 года. Ознакомиться с предварительной программой можно по ссылке.