В 2020 году дилеры выживут благодаря автомобилям с пробегом

В феврале 2020 года в Москве проходил ежегодный форум автомобильного бизнеса «ForAuto – 2020», организованный аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Участие в нем приняли руководители дилерских холдингов, производители автомобилей и компонентов, представители банков, страховых и лизинговых компаний – всего более 200 человек, которые непосредственно работают в автомобильном бизнесе. Среди участников форума был проведен онлайн-опрос, в ходе которого мы выяснили, что эксперты рынка думают о прошедшем годе и какие планы строят на будущее. А учитывая то, что форум проводился уже в 10-й раз, мы смогли проследить, как за последние годы менялось мнение специалистов, и насколько точно их прогнозы соответствовали фактическому положению дел в автомобильной отрасли. По традиции начнем с подведения итогов ушедшего года.

Более чем для 40% аудитории оценили 2019 год как неудачный и только 11% смогли назвать его очень успешным. В 2019 году тех, кто был доволен или очень доволен прошедшим годом, было 77,5%, при этом 25% считали 2018 год просто отличным. Что касается планов на будущий год, то здесь мнения разделились. Если для одних компаний «задача номер один» на 2020 год – удержаться на уровне прошлого года (39%), то для других (33%) кризис в автобизнесе предоставляет новые шансы для роста более чем на 10%. Кстати, в 2019 году те, кто рассчитывал увеличить продажи более чем на 10%, составляли почти половину зала – 48%. Мы попросили участников форума дать прогноз для рынка новых автомобилей на 2020 год, и здесь стало очевидно, что в существующих условиях прогнозы будут исключительно негативными. Вопрос состоит лишь в том, насколько сильно может упасть российский рынок. Половина экспертов считает, что рынок снизится на величину от 0% до 5%, вторая половина прогнозирует падение свыше 5%. Заметим, что в 2019 году ожидания от рынка были гораздо более оптимистичными: 30% аудитории были уверены, что рынок сохранится на текущем уровне, еще 34% прогнозировали умеренный рост – до 5%, а 25% респондентов считали, что рынок покажет незначительное падение от 0% до 5%, что фактически и произошло.

Основным фактором, который будет оказывать наибольшее влияние на автомобильный бизнес, больше половины участников форума (52,17%) назвали рост цен на автомобили, а еще 20% уверены, что на рынок окажет влияние уровень доходов потенциальных покупателей автомобилей. Интересно, что в прошлом году покупательская способность населения была важнейшим рычагом рынка для 47% экспертной аудитории. А вот рост цен принимали во внимание только 10% участников опроса.