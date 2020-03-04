Вопрос эксперту: «Станут ли автомобили UzAuto популярнее под эмблемой Chevrolet?»

Американский автоконцерн General Motors и компания UzAuto Motors достигли соглашения, по которому автомобили узбекского производства, представленные в России под маркой Ravon, теперь будут продаваться под брендом Chevrolet. Как смена бэйджа на машинах UzAuto повлияет на ценовую политику производителя и их восприятие среди российских покупателей? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам и экспертам.

Сергей Удалов, исполнительный директор, аналитическое агентство «АВТОСТАТ»:

- Я по-прежнему считаю, что в свое время уход Chevrolet, как, впрочем, и Opel, из России был продиктован по большей части политическими, а не рыночными причинами. В 2013 году объем продаж Chevrolet составлял 175 тыс. автомобилей, а дилерская сеть состояла из 160 дилеров по всей стране. Доля рынка марки достигала 7%, а ее линейка включала 10 моделей, что говорит о весьма сильных рыночных позициях. Рынок России, на мой взгляд, по-прежнему потенциально емкий для марки, поскольку автомобили относятся к бюджетному сегменту, в котором сосредоточен значимый объем продаж в стране.

GM в течение долгого времени был партнером UzAuto в Узбекистане, где было развернуто производство автомобилей Chevrolet по полному циклу с довольно глубокой локализацией, местным производством компонентов, в том числе в партнерстве с глобальными поставщиками компонентов для GM. Производство имеет достаточный потенциал для увеличения объемов, и для повышения эффективности рынок России – хорошая возможность для наращивания объемов выпуска и дальнейшего углубления локализации. Кроме того, UzAuto сможет продавать машины Chevrolet на рынках Центральной Азии, где также суммарная емкость имеет высокий потенциал. Для GM – это возможность выхода на данные рынки через партнера, который хорошо может ориентироваться в специфике этих рынков, в том числе ментальной.

Я думаю, что сейчас смена логотипа Ravon на Chevrolet не будет играть в сторону повышения стоимости продаваемых моделей. Цена будет определяться конъюнктурой рынка и задачами по достижению необходимого объема продаж, учитывая при этом текущие возможности производства, потенциал и скорость его наращивания. Стоит напомнить, что в 2019 году на заводах UzAuto произведено около 270 тысяч автомобилей, из которых 15 тысяч было поставлено на экспорт.

Конкурировать текущие модели Chevrolet производства UzAuto будут с моделями нижнего ценового сегмента, с которыми они конкурировали и до смены логотипа, такими как, например, LADA Granta, Datsun on-DO, Renault Logan. При начале производства и выходе на рынок новых моделей возможен переход и в более высокий ценовой сегмент.

Думаю, бренд Chevrolet более понимаем и престижен в глазах автовладельцев по сравнению с Ravon, так как имеет глубокую историю, имидж, известность и авторитет на глобальном уровне. Эти факторы влияют как на доверие при покупке, так и на изменение остаточной стоимости автомобиля при его продаже на вторичном рынке. Это поможет заинтересовать тех покупателей, которые с недоверием относились к новой локальной и не понятной для них марке Ravon.

Низкие объемы продаж Ravon были обусловлены, по моему мнению, несколькими факторами: нестабильными поставками машин, колебаниями цен, невыстроенной дилерской сетью, новизной бренда, что вызывало недоверие и требовало дополнительных маркетинговых затрат. Что касается места производства автомобилей известных брендов, на мой взгляд, это сейчас практически перестало иметь значение, так как соответствует глобальным стандартам производителей и контролируется ими.

Если говорить про уход с нашего рынка GM и нестабильность работы UzAuto, то, во-первых, я думаю, это в большей степени касается бизнеса, чем потенциальных покупателей. Здесь для UzAuto будет важно построить правильные отношения с дилерами с понятными, интересными для них условиями, понимаемой перспективой и безусловным соблюдением договоренностей. Это, в свою очередь, даст возможность вовлечения их в активную работу с покупателями и клиентами сервиса, которая, кроме того, может быть поддержана довольно значимым парком Chevrolet, включающим на сегодня около 1,7 млн машин, и 54% из них находится в возрасте не более 10 лет.

Политические изменения, произошедшие не так давно в Узбекистане, их влияние на экономику, на команды, приходящие работать в том числе в автопром, позволяют полагать, что на российском и центрально-азиатском автомобильном рынке может вырасти весьма сильный игрок.

Константин Авакян, руководитель проектов по бизнес-процессам, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Партнерство General Motors и узбекской компании UzAuto Motors выгодно за счет трех новых рынков сбыта: помимо России, UzAuto будет продавать автомобили в Казахстане и Беларуси. Кроме этого, узбекский автопром займется дистрибуцией, продажами и сервисным обеспечением Chevrolet, созданием новой сети, в которую войдут дилеры «GM Россия» и Ravon, а также авторизованные СТО Chevrolet. При этом «GM Россия» продолжает реализовывать люксовые и премиальные американские автомобили – Cadillac и Chevrolet NAV – тем самым охватывая все сегменты российского рынка. Главное преимущество UzAuto Motors в том, что Узбекистан экспортирует автомобили Chevrolet собственной сборки в Россию без пошлин, благодаря соглашению о взаимной беспошлинной квоте.

В ближайшее время на российском рынке появятся Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. И если комплектации Ravon практически не изменятся, то ценовая политика, скорее всего, будет пересмотрена. Узбекский бренд уже поднял цены более чем на 150 тыс. рублей по сравнению с ближайшими конкурентами на российском рынке – LADA и Datsun. При снижающемся спросе на новые автомобили, субкомпактный хэтчбек Chevrolet Spark не привлечет российского покупателя, так как утратил статус самого доступного автомобиля с автоматической коробкой передач. Между тем, планируется и выпуск более современных моделей GM.

Десять лет назад в России продавалось более 230 тыс. автомобилей Chevrolet в год. Сейчас Chevrolet стал очередным представителем массового сегмента с базовым набором нужных автовладельцу функций и доступной ценой.

Максим Васильев, руководитель отдела продаж,«АВИЛОН. Volkswagen»:

- Автомобили узбекского производства, представленные в России под маркой Ravon, теперь будут продаваться под брендом Chevrolet. Таким образом, произойдет лишь изменение названия моделей на более узнаваемое, но технически автомобиль каким был таким и останется. В связи с этим ожидать повышения цен не стоит, ведь себестоимость производства данного продукта не изменилась. А вот изменение цен из-за утилизационного сбора и таможенных пошлин вполне вероятно, ведь вопрос до сих пор не закрыт.

Конкурировать Chevrolet Spark придется с Datsun mi-DO и LADA Granta хэтчбек, Chevrolet Nexia (Aveo) – с Datsun on-DO и LADA Granta седан, Chevrolet Cobalt – с LADA Vesta. В Узбекистане выпускают и другие модели Chevrolet, включая кроссоверы Tracker, Captiva и Equinox, а также планируют запустить седан Onix (возможно, под другим названием). Не исключено, что в будущем данные модели тоже доберутся до нашего рынка.

Что касается потенциала продаж массовых моделей Chevrolet в России, буквально недавно маркаRavon, возвращаясь на рынок, говорила о цифрах в 34 тысячи автомобилей по итогам 2020 года. Цифры амбициозны, и это правильно. Без амбиций и порой громких заявлений на нашем рынке делатьнечего. Но реалистичность этих цифр сомнительна, поскольку конкуренты в бюджетном сегменте шагнули далеко вперед.

Конечно, на пользу пойдет смена эмблемы, ведь репутация бренда Chevrolet на российском рынке довольно высока, но для достойной конкуренции этого мало. Технически автомобили Chevrolet, поставляемые UzAuto в Россию, отстали от всех конкурентов. Это и объем двигателя, клиренс, возможность дооснащения автомобиля, экономичность и рентабельность. Смена эмблемы Ravon на Chevrolet заставит российского покупателя вспомнить о существовании этих автомобилей и вновь обратить на них внимание. Но подчеркну еще раз: эти автомобили на сегодняшний день сильно отстали от основных конкурентов.