Вопрос эксперту: «Каковы рыночные перспективы Renault Arkana?»

Новый кроссовер Renault Arkana, который уже доступен к заказу у российских дилеров, поступит в продажу в середине лета. Какое место на рынке SUV займет первый в массовом сегменте купе-кроссовер и кто станет его главными конкурентами? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам и экспертам.

Анатолий Калицев, эксперт по продукту Renault в регионе Евразия:

- Купе-кроссовер Arkana не только займет достойное место в сегменте SUV, но и потеснит конкурентов в традиционном сегменте С. Решение о разработке Arkana было продиктовано глубоким анализом рынка и предпочтений клиентов. На каждом этапе выбора фундаментальных черт облика и функционала нового автомобиля (тип кузова, пропорции, элементы дизайна, оборудование и др.) группа Renault проводила масштабные исследования, в которых приняли участие тысячи потенциальных покупателей из разных городов России. Важно отметить, что идея создания концепции купе-кроссовера в массовом сегменте родилась именно в России – на перспективном рынке, где модели SUV-сегмента завоевали особую любовь клиентов, которые хотят чувствовать себя уверенно за рулем в любых погодных и дорожных условиях. При этом автомобили в кузове «седан» традиционно ассоциируются с комфортом и элегантностью. Учитывая предпочтения клиентов и их желание совместить в одном автомобиле сразу несколько функций и назначений, российские специалисты дирекции по продукту группы Renault предложили проект купе-кроссовера.

Если говорить о рыночном потенциале Renault Arkana, то мы традиционно не даем прогнозов по объему продаж, однако, безусловно, Arkana призван привлечь к бренду Renault новых клиентов. Благодаря уникальным для своего класса решениям в области дизайна и инноваций, новинка займет особое место в продуктовой линейке Renault и станет прорывом для российского рынка SUV, укрепив лидирующие позиции Renault Россия в этом перспективном быстрорастущем сегменте.

Renault Arkana – это первый купе-кроссовер в массовом сегменте, поэтому с точки зрения прямого позиционирования на рынке конкурентов у него нет. Однако высокий уровень технологического оснащения и богатый набор оборудования позволяют нам предположить, что Arkana привлечет клиентов из других брендов, других сегментов, предпочитающих самые разные типы кузова, и в этом смысле конкурентным для Arkana является весь автомобильный рынок.

Игорь Моржаретто, шеф-редактор Радио «Автодор»:

- Модели с кузовом типа «купе-кроссовер» оказались очень востребованы в премиум-сегменте, и, видимо, будут пользоваться спросом и в бюджетном сегменте. Плюс у Renault Arkana – новые моторы, дизайн салона… За счет этого, думаю, удастся привлечь к марке новую, молодую аудиторию, женщин и т.д.



За счет оригинального дизайна и хорошей гаммы комплектаций модель может занять очень серьезные позиции на рынке. Причем часть покупателей (более молодую аудиторию) она, конечно, отнимет у «Дастера», но и привлечет новых покупателей тоже. В итоге, думаю, модели гарантировано место в первой пятерке по популярности среди всех кроссоверов.

Что касается основных конкурентов Renault Arkana, в первую очередь, это модели-лидеры среди кроссоверов класса B+ и С: KIA Sportage, Hyundai Creta, хотя несколько пострадают и собственные продажи Renault среди кроссоверов.

Renault Arkana вполне может претендовать на лидерство в классе, у нее для этого все есть: оригинальный дизайн, широкий набор комплектации, надежное, проверенное шасси… Если все это будет подкреплено хорошими ценами (в интервале от 1,1 до 1,5 млн руб.), – уверен, отличные продажи модели обеспечены.

Евгений Астафуров, генеральный директор ГК «Башавтоком»:

- Такой тип кузова, как купе-кроссовер, в массовом сегменте представлен впервые. Думаем, что он точно будет вызывать интерес, но вот насколько, пока сложно сказать. Целевая аудитория Renault Arkana – это молодые люди 30 – 40 лет, добившиеся определенных успехов в карьере/бизнесе и готовые открывать новое. Будущие покупатели «Арканы», во-первых, гораздо моложе аудитории «Дастера» и «Каптюра» и в основном проживающие в городе. Тогда как Duster, например, очень нравится тем, кто большое количество времени проводим за пределами городской черты.

На данном этапе сложно спрогнозировать рыночную долю «Арканы». Все зависит от стоимости и оснащенности начальных комплектаций. Пока мы лишь знаем, как будут выглядеть топовые версии.

Среди моделей Renault мы надеемся на тот же показатель продаж, что и у Renault Kaptur. Новый купе-кроссовер Arkana, действительно, может забрать часть потенциальных клиентов «Каптюра», но здесь определяющим фактором станет комплектация автомобилей. Либо вы получаете максимальную версию Renault Kaptur, либо начальную Renault Arkana. Тот, кто будет готов отказаться от богатого функционала в пользу нового стильного облика, и станут теми самыми клиентами «Арканы».

Новый SUV однозначно привлечет новых покупателей в дилерские центры. Мы уже наблюдаем интерес со стороны клиентов, которые ранее не рассматривали Renault в качестве объекта покупки.

Основные конкуренты Renault Arkana, на наш взгляд, – это Hyundai Creta, Nissan Qashqai, KIA Soul и Sportage. Основные преимущества новинки – совершенно новый тип кузова, а также новейшие двигатель и трансмиссия в сочетании с проверенными на ранних моделях техническими решениями.

С выходом «Арканы» марка Renault в целом, несомненно, будет одним из ключевых игроков рынка SUV в России, но вот какую долю завоюет сама новинка, мы узнаем в ближайшем будущем, когда автомобили появятся в дилерских центрах.

Тимур Валиуллин, коммерческий директор холдинга «ТрансТехСервис»:

- Как таковых конкурентов у Renault Arkana выделить сложно. Это по-своему уникальный автомобиль, новый в своем сегменте. Данный вид кузова ранее был доступен исключительно клиентам премиум-сегмента, и его появление в массовом бренде, конечно, положительно скажется на спросе на Renault Arkana. Аудитория новинки очень широкая – у дизайна данной модели есть как современные черты, так и строгость с нотами агрессивности. На данный момент рано оценивать и делать выводы относительно портрета клиента, но однозначно можно уже сейчас сказать, что интерес к Renault Arkana есть. Об этом говорит скорость, с которой посыпались онлайн-заказы на первые партии автомобилей новой модели.

Потенциал продаж у Renault Arkana большой – это современный и абсолютно новый автомобиль в линейке Renault как в плане дизайна, так и в плане технической оснащенности. Renault Arkana непременно привлечет новых клиентов, так как ранее в модельной линейке Renault не было подобного автомобиля. А вот отнимет ли Arkana клиентов у Kaptur или Duster, сейчас ответить достаточно сложно. Это абсолютно разные автомобили.

Андрей Мохонь, директор «Рено Центр Краснодар» («КЛЮЧАВТО»):

- Думаю, Renault Arkana позволит увеличить продажи бренда в России на 15 – 20%. Возможно, часть клиентов, выбиравших ранее Kaptur в максимальных комплектациях, обратит внимание на Renault Arkana. При этом основная масса клиентов будет новой для бренда.



Этот автомобиль позволит привлечь в бренд более молодую аудиторию клиентов, которые хотели бы получить современный, красивый, безопасный семейный автомобиль с максимальным наполнением различными электронными помощниками. Arkana будут выбирать в том числе за прогрессивность технических решений и за возможность выделиться в общем потоке автомобилей. Считаю, что купеобразный тип кузова будет пользоваться популярностью особенно здесь, на юге. Наши клиенты любят красивые и практичные автомобили, именно таким является Renault Arkana. По своей сути, это – лифтбэк с огромным багажником, салоном и геометрическими характеристиками настоящего внедорожника.

Основными конкурентами для Renault Arkana будут Hyundai Creta, Nissan Qashqai, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan. Безусловно, выход автомобиля усилит конкуренцию в сегменте. С учетом той стоимости, которая предварительно объявлена на максимальные версии, модель должна войти в пятерку лучших. Также, возможно, удастся забрать часть клиентов у лидеров С-сегмента – Skoda Octavia и KIA Ceed. При выборе Renault Arkana клиент получит один из лучших в сегменте по соотношению «цена/качество» автомобиль.