Вопрос эксперту: что происходит со спросом на коммерческие автомобили?

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» продолжает регулярную рубрику «Вопрос эксперту». В начале марта в Москве прошла конференция «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы», в ходе которой в том числе были освещены проблемы рынка коммерческой техники. В связи с этим мы задали соответствующим представителям вопрос: «Что происходит со спросом на коммерческие автомобили?»

Андрей Чурсин, председатель Комитета коммерческого транспорта АЕБ

«ДНО» ПРОШЛИ

Прошедший год для коммерческого транспорта был сложным, но важен итоговый результат: рынок достиг «дна» и стал расти, благо исходная база оказалась низкой. Главной движущей силой подъема выступил отложенный спрос, помноженный на свет в конце тоннеля. Это был ожидаемый результат, в пределах экспертных прогнозов.

Продажи грузовиков российских марок в 2016 году превысили 35 тыс. единиц, что почти на 15% выше значений 2015 года. Новых иномарок поставлено 17,4 тыс. штук, что соответствует росту почти в 4,5%.

Динамика спроса отразилась на рыночном статусе сегментов: техника РФ прибавила больше двух процентных пунктов и достигла доли без малого 67%, а удельный вес иномарок пропорционально снизился и остановился на уровне одной трети.

Наконец-то пришли хорошие новости от представителей «Большой семерки», в которую входят DAF, IVECO, MAN, Mercedes-Benz, Renault Trucks, Scania, Volvo Trucks. Суммарные продажи за прошедший год выросли на четверть и превысили планку 8,1 тыс. единиц. Все марки вышли в «плюс», и только по французским грузовикам произошел сбой. Но именно увеличение сбыта «европейцев» без пробега существенно улучшило статистику поставок всех новых грузовиков.

Интересна картина структуры сбыта средних и тяжелых грузовиков по регионам. В 2016 году в «минус» ушел только Северный Кавказ, где объем рынка ужался на 9%. Из «минуса» вышел ЦФО, показавший прибавку в 4,7%. На 7,8% вырос Приволжский ФО и на 16,7% - Уральский ФО. А лидером по динамике роста остался Северо-Запад с показателем +22,7%. Для отрасли это хорошие новости. Кстати, если по легковым автомобилям в 2017 году прогнозируется рост в 4%, то по грузовикам он должен быть на уровне 12 – 15%.

Виталий Минин, начальник отдела маркетинга ПАО «КАМАЗ»

«РАСТУТ» САМОСВАЛЫ И ТЯГАЧИ

В 2016 году рынок грузовых автомобилей полной массой 14 – 40 тонн по первичным регистрациям в ГИБДД достиг объема в 40 тыс. единиц. Доля КАМАЗ в данном сегменте составила 56% (22 тыс. шт. против 18 тыс. шт. у конкурентов). Второй по массовости участник рынка - «большая семерка» европейских производителей с долей 26%.

Наш прогноз на 2017 год – рост в 12%, с увеличением целевой доли КАМАЗа до 58% и сохранением доли EU7 на нынешнем уровне с возможным ростом в перспективе до 30%.

Январь уже обнадежил ростом тяжелых грузовиков по отношению к январю 2015 года на 30%. Но потенциал подъема заложен не только в рынок новых грузовиков. Вторичный рынок в 6 раз больше первичного: 251 тыс. машин с пробегом против 40 тыс. новых. По итогам года реализация «бэушек» может достичь 266 тыс. единиц, а новых «большегрузов» - 45 тыс. штук.

Самые быстро растущие сегменты на сегодняшний день – седельные тягачи и самосвалы. Это свидетельство роста перевозки грузов и оживления деловой активности в строительной индустрии, т.е. о начале восстановления докризисной структуры рынка. Применительно к КАМАЗу приращение доли производителя отмечено во всех сегментах: 10,5% - по бортовым автомобилям; 8,3% - по седельным тягачам; 5,8% - по самосвалам и 5,3% - по спецтехнике на грузовом шасси.

За минувший год в абсолюте значительно упал спрос на новые иномарки. Но нет худа без добра: при этом выросла доля коммерческой техники российского производства, и эта тенденция сохраняется в 2017 году. Технический анализ структуры сбыта позволяет сделать вывод о том, что «дно» продаж тяжелых грузовиков пройдено. Впереди ожидается только рост, но с одной оговоркой: при отсутствии экономических и политических потрясений.

При благоприятном сценарии среднегодовой объем сбыта грузовиков массой 14 – 40 тонн к 2025 году может вырасти до 75 тыс. единиц с пиками спроса до 85 – 90 тыс. штук. Наш прогноз динамики роста продаж новой техники – 10% в год.

Евгений Савельев, руководитель отдела маркетинга ООО «ДАФ Тракс Рус»

«ПЛАТОН» ПОДКОСИЛ МЕЛКИХ ЗАКАЗЧИКОВ

Для грузовиков DAF 2016 год стал положительным, начиная со второго полугодия, когда изменился курс валюты. Рубль укрепился, сработал отложенный спрос. В итоге мы поставили клиентам 980 грузовиков, преимущественно моделей XF105 и CF85. По сравнению с продажами годичной давности отгрузки выросли более чем на 57%. Доля бренда DAF в «большой семерке» европейских производителей тяжелых грузовиков составила 9,8%.

Трендами 2016 года стали: расширение сегмента седельных тягачей, уменьшение спроса на новые шасси под монтаж кузовных надстроек, повышение интереса к лизингу от производителя. Два предыдущих года перевозчики не покупали новые грузовики, а теперь крупные и средние «флитовые» клиенты стали заметно активнее.

А вот небольших компаний в числе заказчиков новой техники стало меньше. Их подкосило введение системы оплаты проезда «Платон». В итоге около половины покупателей – это клиенты с парком от 5 до 30 машин, менее трети (до 30%) приходится на фирмы с численностью грузовиков в 30 – 50 единиц, еще 20% составляют перевозчики с парком в 50 – 100 штук подвижного состава. И лишь несколько компаний представляют перевозчики с флотом в 400 единиц и больше.

Олег Марков, директор по продажам и маркетингу ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ»

ДРАЙВЕР РОСТА – МОБИЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ

В минувшем году в мире впервые было реализовано свыше 80 млн новых автомобилей. Согласно прогнозу агентства McKinsey, к 2025 году эта цифра вырастет на величину в 50%, до 125 млн. единиц. При этом насыщенность рынков почти предельная. Это наглядно видно по российскому рынку, где за объем в 100 тыс. новых легких коммерческих автомобилей борются 16 брендов.

В 2016 году из 93 тыс. проданных в России новых LCV (+3 тыс. шт. к 2015 году) львиную долю продаж в 69 тыс. единиц составили отечественные марки (+5 тыс. шт. к 2015 году). При этом 13 тыс. машин пришлось на продукцию СП (без изменений) и 11 тыс. штук – на импорт (падение в объеме 1 тыс. шт.). Доля машин российской сборки выросла с 72% до 74%, а иномарок соответственно сократилась с 28% до 26%.

Ключевые изменения, т.е. основное падение, на рынке LCV в РФ произошли после декабря 2014 года. Но сравнение результатов 2016 года с 2015-м показывает разнонаправленную динамику у важнейших игроков. По итогам 12 месяцев прошлого года прослойка физических лиц и ИП в первичной регистрации LCV снизилась до 32% (-6 п.п.), а юрлиц выросла на такую же величину, до 68%.

Важнейшими факторами, определяющими развитие рынка LCV, стали: величина ВВП, динамика реальных доходов населения и индекс потребительской уверенности, предпринимательский климат и доля малого бизнеса в экономике. В этом же списке динамика розничной торговли, промышленное производство и грузооборот, состояние рынка кредитования и автолизинга.

С нынешних 93 тыс. новых LCV российский рынок может вырасти до 97 тыс. единиц в 2017 году и до 140 тыс. штук в 2025-м. При этом важно использовать такой потенциальный драйвер роста, как мобильная торговля – автолавки, автомагазины, передвижные кафе. Потенциал данного сегмента оценивается в 45 тыс. единиц в год, а всего при существующей доле малого бизнеса – около 160 тыс. ед. Но вот уже два года закон о мобильной торговле так и не принят…

Оксана Карахова, финансовый директор ООО «Даймлер КАМАЗ РУС»

ГРУЗОВИКИ С ПРОБЕГОМ

В минувшем году «Даймлер КАМАЗ РУС» показал отличные финансовые результаты: оборот вырос на 34%, прибыль выросла на 61%. Продажи новых автомобилей Mercedes-Benz прибавили 40% (с 1518 шт. в 2015 году до 2118 шт. в 2016-м), а сбыт Mitsubishi FUSO улучшен на 26% (с 562 шт. до 708 шт.). Более 80% всех проданных автомобилей немецкой марки (1752 шт.) и 100% грузовиков японского бренда (390 шт.) были произведены на заводе в Набережных Челнах.

Одним из ключевых моментов 2016 года стала презентация бизнес-инструмента SelecTrucks. С его помощью дилеры упорядочивают процесс покупки подержанных грузовиков и предлагают клиентам различные финансовые инструменты. По новой программе в 2016 году было продано 519 грузовиков с пробегом. Состоящая из более 50 центров дилерская сеть в прошлом году расширилась за счет четырех новых компаний: «МБ-ЮТС» в Московской области, «Лорри Сервис» в Калининграде, «ФерроМоторс» в Казани, «Дженерал Тракс Груп» в Тольятти.

Несмотря на сложную ситуацию в экономике, 2016 год стал для «Даймлер КАМАЗ РУС» успешным и в области послепродажного обслуживания. Оборот по запчастям Mercedes-Benz за 12 месяцев вырос на 25%, а по Mitsubishi FUSO увеличился на 14%. Это помогает решать главную задачу – добиться лидерства среди импортеров «большой семерки».

Помогает этому и другой проект. В 2016 году компанией было начато строительство завода кабин с планируемым стартом производства в 2019 году. Площадь предприятия составит 59600 кв. м, а производственные мощности достигнут 55 тыс. кабин в год. Поставки будут осуществляться как на сборочную линию Daimler, так и на главный конвейер КАМАЗ.

Постепенная стабилизация в российской экономике, укрепление позиции рубля и рост перевозок позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.

Игорь Коровкин, исполнительный директор Объединения Автопроизводителей России (ОАР):

НАДЕЖДА НА ГОСПОДДЕРЖКУ

Российский автомобильный рынок долго лихорадило, и полного выздоровления, увы, пока не наступило. Налицо не прошедшая стагнация сектора легковых машин, что говорит о наличии финансовых проблем у физических лиц. В то же время, есть небольшой рост грузовиков и автобусов, а это как раз свидетельство роста экономики.

Можно сколько угодно говорить о преодолении дна и позитивных тенденциях, но факт остается фактом: в 2016 году в России продано 1,4 млн. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что почти вдвое меньше, чем в докризисном 2008 году (2,7 млн. шт.). Снизилось и производство легковых автомобилей.

Между тем, число грузовиков с маркировкой «Сделано в России» за 12 месяцев отчетного периода увеличилось до 137 тыс. единиц (+6,9%). Еще внушительнее динамика производства пассажирского транспорта: выпуск автобусов достиг 43,2 тыс. штук, что эквивалентно росту год к году на 18,6%.

Несколько обнадеживает тот факт, что в первом квартале 2017 года будет действовать государственная программа поддержки: субсидии автопроизводителям, льготный лизинг, продление программы утилизации, trade-in и т.д. Это наверняка поможет продажам.

Что будет дальше – пока неясно, даже несмотря на заявленные инвестиции в размере свыше 60 млрд. руб. А надо бы сделать так, чтобы деньги стали работать. Если реальностью во втором квартале года станут обсуждаемые ранее программы «Первый автомобиль», «Российский тягач», «Свое дело» и другие из этого ряда – тогда другое дело. А пока все прогнозы – из серии гадания на кофейной гуще…