Рождественские испытания SKODA Rapid

В первой декаде декабря сотрудник агентства «АВТОСТАТ» Стелла Иванова побывала на тест-драйве SKODA Rapid. Организаторы продумали «Рождественские испытания» автомобиля так, что маршрут проходил по автодорогам сразу трех европейских стран – Австрии, Венгрии, Чехии. За два дня участники проехали в сумме более 450 км, испытывая машины в разных дорожных режимах (автобан, проселочная дорога, столичные улицы с их бесконечными пробками) и делая остановки для фотосъемки.





В модельном ряду ŠKODA Rapid занимает место между моделями Fabia и Octavia, она относится к сегменту компактных автомобилей.

Вернувшись из поездки, Стелла очень эмоционально рассказала о своих приключениях…



Ну вот, свершилось! Тест-драйв машины, которую запускают в активную продажу. Впервые в моей жизни! Интересно! Интригует! И… немного страшно. Страшно не справиться, не оправдать ожиданий... но правильнее оставаться самой собой. Можно напыжиться и изобразить из себя знатока, а можно не кривить душой и петь о том, что видишь, как чувствуешь и слышишь. Итак, начнем...

Я - водитель-любитель. В моем арсенале есть следующие аргументы: стаж вождения - это раз, опыт вождения разных авто (от отечественной Калины, миниатюрной Тойоты, до Шкоды Йети) - это два, интерес испытать себя в новом качестве - это три. Так вот, традиционной рецензии на тест-драйв с выкладкой цифр в сравнении и соотношении от меня не ждите. Не буду апеллировать понятиями и цифрами, которые вы легко найдете в любой инструкции, а вот передать ощущения от процесса, это - пожалуйста!



Признаюсь, к поездке готовилась. Старательно. Поискала-почитала отзывы, прокатилась на Kia Rio для будущего сравнения, заглянула в салон дилера Шкоды, оценила внешность модели (багажник впечатлил объемами) и отправилась в путь. Испытывать и составлять свое мнение...

По случайности, которая сначала произвела эффект не холодного душа, а водопада Виктория, на старте тест-драйва я оказалась в машине одна без попутчика и без опыта таких мероприятий. Причем все участники быстро разместились по машинам, распределившись исходя из ранее сложившихся знакомств, и поехали. Я же, не ведая правил и путем несложных умозаключений, которым научилась еще в школьно-садиковском периоде, предположила, что кортеж из тестовых машин стройной колонной двинется по маршруту, обозначенному в программе мероприятия, возглавляемый бывалыми участниками с флагами и мигалками и замыкаемый организаторами. Реальность оказалась совсем иной. Коллеги-журналисты, разобрав машины, стремительно исчезали с площадки.







Справка от производителя: Колесная база (2602 мм) Rapid сделана достаточно большой, превосходя, в частности колесную базу Оctavia Tour почти на 90 мм. Такая колесная база, выверенная кинематика подвески, а также жесткий кузов создают основу для хорошей динамики и настроек. Шасси ŠKODA Rapid обеспечивает прогнозируемое поведение в поворотах, сочетающееся с плавностью хода.



Управлять автомобилем легко. Уцепившись за хвост удаляющейся последней машины, я тоже поехала, но на одном из перекрестков этот «хвост» вильнул и скрылся, и я осталась одна в чужой стране. Ситуация была патовая. Можно было попробовать вернуться в аэропорт и спокойно дождаться возвращения группы через двое суток, можно было пуститься в свободное плаванье в надежде, что организаторы, подключив Интерпол, найдут меня на зеленеющих молодыми озимыми не таких уж просторных просторах Австрии. Можно было просто прижаться к обочине, включив «аварийку», и от души по-женски поплакать, признав собственные слабости, не лукавя...







Справка от производителя: ŠKODA Rapid гарантирует безопасность даже в самых экстремальных ситуациях. В базовую комплектацию автомобиля входит ABS. Дополнительно на автомобиль устанавливается электронная система курсовой устойчивости ESC, а также до шести подушек безопасности. Шторки безопасности при срабатывании создают «стену», закрывая все боковые стекла и стойки дверей, обеспечивая, таким образом, защиту головы пассажиров передних и задних сидений.



Вариантов было несколько, но я остановилась (причем остановилась в буквальном смысле) на дозвоне организаторам. Простое подключение навигатора, который на чистом английском языке (при моем школьном уровне немецкого языка несколько-десятков-лет давности) без лишних эмоций, можно сказать, жестами, указал мне единственно возможный (в моем случае) путь к спасению. А вскоре, немного освоившись, я даже успешно догнала группу товарищей по тест-драйву, и даже осмелилась попросить разбавить мое одиночество. Мне пошли навстречу, но, как вскоре выяснилось, добавили в напарники отнюдь не бывалого корифея, а такого же незнайку и первооткрывателя, как и я. И вот с этого то момента и начинается, собственно, то, что явилось целью поездки. Тест и драйв.







Справка от производителя: На автомобиле установлена подвеска МакФерсон с пружинными стойками и треугольными поперечными рычагами. Стабилизатор поперечной устойчивости диаметром 20 мм способствует распределению нагрузки и уменьшает крены кузова. ŠKODA Rapid оснащается пакетом для плохих дорог: при этом клиренс в зоне передней подвески становится выше на 15 мм, в зоне задней – на 12 мм. Защита днища помогает предотвратить повреждения двигателя и коробки передач при движении. Помимо этого, днище на всех версиях закрыто аэродинамическими щитками.



В маршрутном листе на первом этапе - трасса до Будапешта с указанием времени прибытия в отель. Из-за боязни опоздать, мы сразу резко рванули со скоростью 130 км/час. Интересно, что скорость вообще не чувствовалась. Машина шла мягко и повиновалась, как верный конь, знающий привычки хозяина с младых копыт. С моим новоявленным штурманом в пути мы то делились впечатлениями, то прислушивались к рокоту двигателя и разглядывали живописные пейзажи за бортом. Рокот мотора порой заглушал слова – особенно на обгоне или когда на хорошей дороге просто хотелось ускориться.







Справка от организаторов тест-драйва: На российском рынке ŠKODA Rapid предлагается на выбор с тремя бензиновыми двигателями. В качестве базового агрегата предлагается 1,2-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель MPI мощностью 75 л.с. с расходом топлива в смешанном цикле 5,8 л/100 км и выбросом CO2 134 г/км. Другие двигатели: 1.6 MPI мощностью 105 л.с. и 1.4 TSI мощностью 122 л.с. Благодаря измененным настройкам блока управления двигателя и модифицированному выпускному коллектору мощность двигателя, по сравнению с другими моделями ŠKODA, возросла.

Поначалу мне показалось, что эта «Шкода» немного более шумная, чем мой кроссовер, на котором я езжу каждый день на работу (Skoda Yeti). Но может это лишь потому, что во время тест-драйва ко всему относишься более внимательно, и дома я обычно езжу с включенной магнитолой. Вообще-то специалисты утверждают, что шум мотора у «Шкоды» - один из самых тихих в ее классе. Во время нашего тест-драйва особенно шумно и солидно двигатель рокотал в режиме «спорт» и, честно говоря, слушался не сразу, выдерживая паузу и как бы проверяя: "Ты на самом деле решила сделать этот маневр или подумаешь еще пару-тройку секунд?". Но потом машина, "закусив удила", достаточно резво обгоняла гужевой и прочий, удивленный нашей дерзостью транспорт, двигающийся в том же направлении. Возможностей испытать нашу модель в разных обстоятельствах было предостаточно - от трассы со скоростным режимом Формулы-1(пока нет привычных на российских трассах камер и в надежде, что как в песне поется "нас не догонят!"), до городского режима, с периодическим попаданием в аналогичные российским пробки. Машина чувствительно отзывалась на все наши решения, ни разу не подвела. Лично у меня нареканий к автомобилю – никаких. А вот у моего штурмана претензии нашлись: его не устроил обзор в зеркале заднего вида. При такой красоте пейзажей хотелось видеть их не только в лобовое стекло, но иногда и провожать взглядом…







Справка от организаторов: ŠKODA Rapid представляет целый ряд интересных технических решений. Место хранения скребка для очистки стёкол удобно и практично: он просто вставляется под крышку лючка заливной горловины топливного бака. Небольшой контейнер для мусора, расположенный в двери, позволяет без труда поддерживать порядок в салоне. Помимо этих новшеств ŠKODA Rapid обладает целым рядом уже испытанных решений, например, держателем для мультимедиа-устройств, для парковочных талонов и различного рода емкостей, вещевыми карманами на внутренней стороне передних сидений, а также набором вещевых сеток для просторного багажного отделения.

Еще один отмеченный нами «минус». Единожды удивившись самопроизвольному открытию бардачка, мы заподозрили, что он предугадывает даже не осознанные нами желания, но впоследствии просто смирились и безапелляционно отвергали в последующем его желание нам угодить. Допускаем, что это была пикантная особенность только нашей машины, т.к. больше на бардачок никто не жаловался. А многие отдали должное его размерам: по вместимости он мог соперничать даже с багажником, чьи достоинства были оценены мной еще при первом знакомстве с этой машиной.

В целом от салона автомобиля осталось впечатление простора и комфорта.







Справка от автопроизводителя: При небольших габаритах (длина – 4,48 м, ширина – 1,71 м, высота – 1,46 м) в автомобиле могут удобно и комфортно разместиться до 5 человек. По пространству для коленей и головы Rapid – лидер в своём классе, а багажник в 530 литров (в российской версии) – действительно то, что надо семейному автомобилю!

Немного задумалась о потребительской группе для этого бюджетного седана. Мне кажется, эта достаточно свежая для российского рынка модель может привлечь внимание водителей-мужчин средних лет (до 40), среднего достатка, ведущих активный образ жизни. Тех, кто уже знаком с немецким качеством сборки и в обустройстве автомобиля предпочитает этакую «европейскую приглаженность».

Ну, вот, пожалуй, и все. До свидания, Европа! До встречи, Rapid! После поездки остались воспоминания и желание опять сесть за руль какой-нибудь новой модели.