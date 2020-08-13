«Добавить кнопку на сайт недостаточно…»

Как пандемия подтолкнула автомобильный рынок к цифровизации

Российский авторынок постепенно оправляется от последствий пандемии и режима самоизоляции. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в июне авторынок замедлил падение до 15%, а согласно исследованию Авито Авто, на конец июня спрос на легковые автомобили с пробегом в России вырос на 16% по сравнению с прошлым годом и достиг уровня марта 2020 года. Режим самоизоляции в апреле стал испытанием для всех игроков авторынка: цифровизацию внутренних бизнес-процессов, презентаций, продаж многим автодилерам пришлось значительно ускорить, чтобы иметь возможность продолжать работу. В итоге пандемия коронавируса стала катализатором цифровой трансформации автоиндустрии.

Какие услуги предложили покупателям автодилеры во время самоизоляции

Очевидно, что апрель этого года стал для авторынка одним из самых сложных месяцев в истории: автосалоны не могли продолжать работу в привычном формате, а клиенты, не зная, как долго продлится карантин, откладывали покупки. Уже к маю спрос начал постепенно восстанавливаться: по данным Авито Авто, с начала мая активность пользователей выросла более чем на 20%, а их число увеличилось почти на 9,5% по сравнению с апрелем. Отчасти потому, что в мае в ряде регионов страны были смягчены ограничительные меры. Есть и другие причины, одна из которых — адаптация дилеров к новым условиям работы.

Профессиональные продавцы подержанных автомобилей во время самоизоляции имели больше возможностей, чем игроки первичного рынка, уверен Денис Мигаль, генеральный директор «Фреш Авто». Он отмечает, что работа дилерских центров, торгующих новыми автомобилям, во многом регулируется импортерами автомобилей, поэтому внедрять новые инструменты игрокам первичного рынка очень сложно, в то время как на вторичном рынке каждый может устанавливать свои правила.

Сейчас в России наблюдается фактически беспрецедентная ситуация: по данным АВТОСТАТ - уже к маю спрос начал постепенно восстанавливаться, а по данным Авито Авто - с начала мая активность пользователей выросла более чем на 20%, а их число увеличилось почти на 9,5% по сравнению с апрелем. На одну осуществленную сделку по продаже нового автомобиля приходилось пять сделок по продаже подержанного. Как отмечают эксперты, такое соотношение ― 5 к 1 ― рекордное за всю историю российского авторынка.

По результатам опроса представителей дилерских центров, проведенного в апреле и мае Авито Авто и аналитическим агентством АВТОСТАТ, продавцы подержанных автомобилей оказались готовы к цифровой трансформации. Согласно результатам исследования, уже в апреле 60% дилеров автомобилей с пробегом смогли предложить покупателям онлайн-презентации автомобилей с детальными фото- и видеоотчетами. Кроме того, почти 60% официальных дилерских центров подержанных автомобилей в апреле смогли обеспечить покупателям дистанционное оформление кредита. Наладить механизм доставки автомобиля к покупателю к середине апреля удалось 15% опрошенных дилеров. А к середине мая, после снятия ограничений на работу автосалонов, уже 95% опрошенных дилеров сообщили, что работают.

В целом те автодилеры, которые смогли перейти на онлайн-продажи, столкнулись с необходимостью снять психологический «блок» у клиентов на этот способ покупки. Помимо максимально качественной, открытой, клиентоориентированной работы, многие автосалоны предлагали скидки при онлайн-покупке или давали клиентам возможность отказаться от сделки в течение нескольких дней без объяснения причин.

Цифровизация авторынка ― не новый тренд

Как отмечает руководитель категории «Автомобили» в Авито Кирилл Вотяков, цифровизация продаж на вторичном рынке ― не новый тренд, созданный пандемией, а давно зародившаяся тенденция.

«Запрос на цифровизацию процесса выбора и покупки автомобилей у пользователей был и до самоизоляции, а случившееся лишь ускорило процесс. Теперь у покупателей автомобилей будет все больше ожиданий от онлайн-опыта и его бесшовной интеграции с оффлайном. Авито Авто видит своей стратегической задачей сделать переход к новому формату максимально комфортным как для покупателей, так и для продавцов ― для этого мы развиваем различные онлайн-сервисы, которые делают процесс покупки и продажи автомобиля простым и безопасным. Рынок подержанных автомобилей обладает наибольшим потенциалом для быстрого восстановления после окончания пандемии», ― подчеркивает эксперт.

С ним согласен и Денис Мигаль. Он убежден, что интерес покупателей к удаленной онлайн-покупке автомобилей не исчезнет и после того, как ситуация с Covid-19 останется далеко позади: «Пандемия изменила привычки потребителей. Многие увидели, что покупать автомобили онлайн возможно и что это удобно. Теперь все зависит от нас, дилеров; сможем ли мы дать людям качественные инструменты для онлайн-покупок? Вопрос в том, насколько профессиональные игроки авторынка готовы вложиться в развитие. К примеру, я спросил одного из коллег, перешли ли они на онлайн-продажи и сколько в это инвестировали. Получил ответ: «Нисколько, кнопку на сайте настроили, заказы принимаем». Так это не работает: добавить кнопку на сайт недостаточно, необходима перестройка всех процессов и глубокая цифровая интеграция. Это непростой и долгий процесс, мы шли к цели пять лет. Но я уверен, что тот, кто сегодня освоит онлайн, завтра выиграет оффлайн».

Не только комфорт для покупателей: почему цифровизация выгодна автодилерам

Денис Мигаль отмечает, что цифровизация удобна и выгодна не только покупателям, но и самим автодилерам. Он убежден, что на тренд цифровизации нужно смотреть с двух ракурсов, а именно — с точки зрения взаимодействия с клиентами и с точки зрения внутренних процессов.

«Без цифровизации внутренних бизнес-процессов — приемки автомобилей на реализацию, учета, управления персоналом — для дилерского центра невозможно сегодня конкурировать по издержкам. У центров, которые работают архаично, традиционно много тяжелых бизнес-процессов, которые отнимают время, а значит, стоят денег. Без цифровизации процессов автобизнесом становится очень сложно управлять», — подчеркивает эксперт.

Кирилл Вотяков напоминает, что цифровизация способствует повышению прозрачности авторынка, что также выгодно в первую очередь профессиональным продавцам, ведь одна из главных составляющих успешной онлайн-продажи — полноценная, качественная и прозрачная презентация автомобиля. Если речь идет о продажах автомобилей с пробегом, к презентации добавляются еще и подробная диагностика, и история владения, ведь в этом случае вопрос «подводных камней» стоит особенно остро. Развитие цифровых сервисов для проверки истории автомобиля – таких, как Автотека, подстегивает этот тренд. В конечном счете успешно продавать автомобили онлайн смогут те профессиональные продавцы, которые в состоянии предоставить корректное описание, провести исчерпывающую диагностику автомобиля.