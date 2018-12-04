Российский авторынок в июне замедлил падение до 15%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в июне снизились на 14,6% до 122622 машин. По итогам шести месяцев 2020 года российский авторынок составил 635959 автомобилей (-23,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, падение продаж в июне наблюдается, несмотря на то, что дилеры работают, меры государственной поддержки дополнительно стимулируют продажи и положительно сказывается отложенный спрос. Тем не менее после двух месяцев резкого падения продаж автомобилей в июне появились признаки медленного возвращения к результатам прошлого года. Согласно обновленному прогнозу АЕБ, по итогам всего 2020 года российский авторынок снизится на 23,9% и составит 1 млн 339 тыс. машин при условии продолжения государственной поддержки стимулирования покупательского спроса и отсутствия второй волны пандемии коронавируса.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом месяце составили 28020 автомобилей (-9%). Второе место по объему продаж сохраняет KIA – реализация 17007 машин (-12%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. На третью строчку вернулась Hyundai с показателем 13373 проданных автомобиля, что на 18% ниже показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 10704 покупателя (-10%). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, чьи продажи составили 7553 машины (-20%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам июня также вошли Toyota (7364 шт., -14%), Skoda (7282 шт., +3%), Nissan (4267 шт., -22%), ГАЗ (3760 шт., -22%) и УАЗ (2770 шт., -12%).

Самой продаваемой моделью в России по итогам июня стала LADA Granta, чья реализация составила 11478 автомобилей (-1%). Второе место заняла LADA Vesta с показателем 8442 машины, что на 6% меньше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала KIA Rio – 7873 проданных автомобиля (-5%). Лидером среди моделей SUV стал кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 6417 экземпляров (+8%).

Модель Volkswagen Polo была реализована в количестве 4991 штуки, что на 8% ниже показателя годичной давности. Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 3811 потребителей (-37%). Продажи универсала LADA Largus составили 3376 единиц (-23%). Спрос на Toyota RAV4 увеличился на 1% до 2635 автомобилей. Кроссовер Renault Duster выбрали 2557 покупателей, что на 28% ниже показателя годичной давности. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз Renault Sandero, чьи продажи остались на уровне прошлого года и составили 2466 машин.